Bà xã Lê Dương Bảo Lâm hạ sinh con thứ 2 đúng ngày Quốc khánh, hé lộ luôn diện mạo tiểu công chúa

Hậu trường 02/09/2020 10:38

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm khi hay tin vợ chồng anh vừa đón thêm thành viên mới.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm hạnh phúc thông báo bà xã đã thành công hạ sinh con gái thứ 2 kèm dòng trạng thái: “Đầu lòng 2 ả tố nga, Bảo Nhi là chị, Bảo Ngọc là em! Bảo Ngọc xin chào bà con cô chú! Cảm ơn vợ Quỳnh Quỳnh đã xuất sắc hạ sinh công chúa thứ hai cho chồng. Em đã vất vả nhiều rồi. Yêu vợ”.

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Lê Dương Bảo Lâm và bà xã hạnh phúc chào đón thành viên mới – Ảnh: FB

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Nam diễn viên không giấu được hạnh phúc khi được đồng hành với vợ trong lần vượt cạn này – Ảnh: FB

Được biết, con gái thứ 2 của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm có tên là Bảo Ngọc, chào đời lúc 7 giờ sáng nay (2/9). Không chỉ tiết lộ tên thật của tiểu công chúa, nam diễn viên còn công khai luôn diện mạo em bé. Qua hình ảnh chia sẻ, Bảo Ngọc được nhận xét có gương mặt đáng yêu và giống ba như đúc. 

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc mừng vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm: “Chúc mừng anh chị. Chúc mừng chị Quỳnh mẹ tròn con vuông”, “Em chào đời vào ngày đẹp quá ạ. Chúc con khỏe mạnh hay ăn chóng lớn”, “Trộm vía em đáng yêu quá, giống ba như đúc”, “Chúc mừng anh Dương Lâm, chúc mừng anh hoàn thành xuất sắc bước ngoặc làm cha lần hai”…

Trước những lời chúc mừng từ khán giả, nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến mọi người: “Cảm ơn gia đình và tất cả mọi người đã yêu thương động viên vợ chồng Lâm trong hành trình đón bé thứ hai này”.

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Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tỏ rõ thái độ bức xúc trước hành vi giả mạo hình ảnh với mục đích xấu này.

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