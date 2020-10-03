Ly hôn và nuôi 2 con một mình, vợ cũ Hoài Lâm tiết lộ cách duy nhất để khép lại quá khứ

Sau khi thông báo ly hôn, cuộc sống của Bảo Ngọc - vợ cũ Hoài Lâm bên hai con gái nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Cuộc hôn nhân của Bảo Ngọc và Hoài Lâm "gãy gánh giữa đường" khiến mọi người bàng hoàng tiếc nuối. Bởi trước đó, cặp đôi phải vượt qua rất nhiều sóng gió, sự phản đối của gia đình và xã hội để đến được với nhau. Tuy vậy, mọi người vẫn chúc cho vợ chồng nghệ sĩ sẽ thành công và vui vẻ hơn. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Hoài Lâm vẫn sống kín tiếng và chưa xuất hiện trước công chúng và truyền thông. Về phía Bảo Ngọc, cô một mình nuôi 2 con mà không cần chồng cũ phải chu cấp tiền hàng tháng. Theo dõi trang cá nhân, có thể thấy bà mẹ đơn thân đang tận hưởng cuộc sống rất bình yên bên 2 con. Dù tất bật kiếm tiền, nhưng vợ cũ Hoài Lâm vẫn chăm sóc hai thiên thần nhỏ chu đáo nhất.

Bên cạnh công việc, vợ cũ Hoài Lâm dành sự quan tâm hàng đầu cho con gái - Ảnh: FB Mới đây, Bảo Ngọc gây chú ý khi đăng tải hình ảnh vô cùng xinh đẹp và sành điệu lên trang cá nhân. Kèm theo đó, cô còn chia sẻ dòng trạng thái đầy bất ngờ. Bảo Ngọc tâm sự: "Sống tốt là cách duy nhất để khép lại quá khứ, không phải để khiến ai hối hận hay tiếc nuối. Đơn giản chỉ là để chính bản thân tự nhận ra rằng: Nếu cuộc sống cũ thật sự đáng tiếc nuối thì cuộc sống mới đã không tốt đẹp đến nhường này.

Dù có thế nào cũng hãy bình tĩnh mà đối diện, bình tĩnh mà đi tiếp, gục ngã hay đắm chìm trong hận thù chưa bao giờ là cách khiến cho đối phương phải quay đầu nhìn lại, và hối hận với những gì họ đã gây ra cho mình". Bảo Ngọc ngày càng xinh đẹp sau biến cố hôn nhân - Ảnh: FB Cô không ngại khoe hình ảnh gợi cảm lên trang cá nhân - Ảnh: FB Dưới phần bình luận, mọi người hiểu rằng Bảo Ngọc đang nhắn cho chính bản thân mình phải sống thật tốt. Đó là cách duy nhất để bản thân quên đi quá khứ, hướng đến những điều tốt đẹp ở hiện tại và tương lai. Mọi người cũng gửi lời chúc đến bà mẹ đơn thân: "Hãy sống vui vẻ nhé", "Sống tốt và đúng"...

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