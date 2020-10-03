Đang bầu bì còn bị chê già nua, Bảo Thanh gay gắt đáp trả khiến anti-fan 'câm nín'

Trước những lời chê bai của anti-fan trong lúc mang thai, diễn viên Bảo Thanh quyết không cho qua mà lên tiếng một cách gay gắt.

Sau những thành công vang dội trong hàng loạt bộ phim đình đám như "Sống chung với mẹ chồng", "Về nhà đi con"... diễn viên Bảo Thanh đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Cách đây không lâu, nữ diễn viên thông báo tạm nghỉ đóng phim một thời gian để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ lần 2. Dù đang trong quá trình thai nghén, nhưng cô nàng "Xính Lao" vẫn chăm đăng ảnh và cập nhật cuộc sống đời thường lên trang cá nhân để mọi người cùng theo dõi.

Bảo Thanh được chồng yêu thương, chăm sóc khi mang thai - Ảnh: FB

Dù bầu bì, Bảo Thanh vẫn nhận được vô số lời ngợi khen vì nhan sắc rạng ngời của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, một số dân mạng lại chê bai cô già nua. Đọc được những nhận xét kém duyên của dân mạng, Thư của "Về nhà đi con" không e dè mà thẳng thắn lên tiếng đáp trả.



Nữ diễn viên bị chê già khi diện áo dài, tóc bới cao - Ảnh: FB

Cô bức xúc: "Bao nhiêu ảnh trẻ xinh thì không lấy làm ví dụ. Toàn rình lấy dăm cái ảnh mặc áo dài bới tóc để mang ra chê già. Xong lại còn đi so sánh người sinh con rồi với gái xuân. Ơ kìa… làm người ai làm thế, ăn cắp ảnh của người ta không xin phép người ta còn chưa nói gì đâu nhé… quá tồi tệ!”.

Mọi người khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe trong thai kỳ, không nên để những người có ác cảm với mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Cô đáp trả gay gắt trước những lời mỉa mai kém duyên của dân mạng - Ảnh: Internet

Kết hôn khi còn là sinh viên, hiện Bảo Thanh có cuộc sống ấm êm bên chồng và con trai kháu khỉnh. Dù không tham gia nghệ thuật, nhưng ông xã là người luôn bên cạnh, ủng hộ cô trong sự nghiệp. Thi thoảng, nữ diễn viên cũng đưa chồng đến tham gia các sự kiện của làng giải trí.

Quốc Thái giải thích vì sao chưa vội có con "Chúng tôi không đặt nặng chuyện đó, vì ba mẹ tôi cũng già rồi nên hai vợ chồng chưa muốn sinh con vì sợ sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc cho ba mẹ", Quốc Thái chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-bau-bi-con-bi-che-gia-nua-bao-thanh-gay-gat-dap-tra-khien-anti-fan-cam-nin-382038.html