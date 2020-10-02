Lâu không xuất hiện, con trai Ngọc Huyền cao lớn và điển trai bất ngờ ở tuổi 11

Bé Hà Nam - con trai nghệ sĩ Ngọc Huyền trổ mã cao lớn, ra dáng "soái ca" ở tuổi 11. Cậu bé được khen có nhiều đường nét giống ba mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc gia đình tụ họp mừng sinh nhật con trai Hà Nam. Trong ảnh, cô đào cải lương nổi tiếng một thời rạng rỡ bên chồng, hai con và bố mẹ.

NSƯT Ngọc Huyền chia sẻ trên Facebook: "Hôm nay đi quay về cũng kịp thổi nến mừng sinh nhật Hà Nam (Henry Nguyễn Vũ Hà Nam) tròn 11 tuổi. Con trai ngoan, học giỏi, hiếu thuận, nghe lời ông bà cha mẹ và chị. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với mẹ, còn mong ước gì hơn nữa. Happy birthday con trai của mẹ".

Gia đình nghệ sĩ Ngọc Huyền tụ họp đầy đủ mừng con trai tròn 11 tuổi - Ảnh: FB

Điều khiến công chúng chú ý nhất là diện mạo của hai nhóc tỳ nhà Ngọc Huyền. Cô chị cả Hà Tiên ra dáng thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 16. Quý tử nhà nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng cao lớn bất ngờ ở tuổi 11. Cậu nhóc nhận được nhiều lời khen từ công chúng bởi gương mặt bụ bẫm dễ thương. Bé Hà Nam được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba mẹ.

Vợ chồng nghệ sĩ mừng sinh nhật con trai - Ảnh: FB

Ngọc Huyền từng là cô đào hát nổi tiếng của sân khấu cải lương những năm 90. Sau khi nền nghệ thuật này thoái trào, cô quyết định sang Mỹ định cư. Hiện nữ nghệ sĩ có cuộc sống bình yên và hạnh phúc nơi xứ người. Gần 20 năm kết hôn với con trai nghệ sĩ Thanh Tuyền, Ngọc Huyền sinh được hai người con "đủ nếp đủ tẻ".

Hai con nhà nghệ sĩ Ngọc Huyền cao lớn và trưởng thành - Ảnh: FB

Tại xứ người, Ngọc Huyền vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cô tham gia các hoạt động dành cho người Việt tại hải ngoại và được khán giả yêu mến.

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