Lâu không xuất hiện, con trai Ngọc Huyền cao lớn và điển trai bất ngờ ở tuổi 11

Hậu trường 02/10/2020 17:05

Bé Hà Nam - con trai nghệ sĩ Ngọc Huyền trổ mã cao lớn, ra dáng "soái ca" ở tuổi 11. Cậu bé được khen có nhiều đường nét giống ba mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc gia đình tụ họp mừng sinh nhật con trai Hà Nam. Trong ảnh, cô đào cải lương nổi tiếng một thời rạng rỡ bên chồng, hai con và bố mẹ.

NSƯT Ngọc Huyền chia sẻ trên Facebook: "Hôm nay đi quay về cũng kịp thổi nến mừng sinh nhật Hà Nam (Henry Nguyễn Vũ Hà Nam) tròn 11 tuổi. Con trai ngoan, học giỏi, hiếu thuận, nghe lời ông bà cha mẹ và chị. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với mẹ, còn mong ước gì hơn nữa. Happy birthday con trai của mẹ".

con trai nghe si ngoc huyen
Gia đình nghệ sĩ Ngọc Huyền tụ họp đầy đủ mừng con trai tròn 11 tuổi - Ảnh: FB

Điều khiến công chúng chú ý nhất là diện mạo của hai nhóc tỳ nhà Ngọc Huyền. Cô chị cả Hà Tiên ra dáng thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 16. Quý tử nhà nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng cao lớn bất ngờ ở tuổi 11. Cậu nhóc nhận được nhiều lời khen từ công chúng bởi gương mặt bụ bẫm dễ thương. Bé Hà Nam được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba mẹ.

con trai nghe si ngoc huyen 1

con trai nghe si ngoc huyen 2
Vợ chồng nghệ sĩ mừng sinh nhật con trai - Ảnh: FB

Ngọc Huyền từng là cô đào hát nổi tiếng của sân khấu cải lương những năm 90. Sau khi nền nghệ thuật này thoái trào, cô quyết định sang Mỹ định cư. Hiện nữ nghệ sĩ có cuộc sống bình yên và hạnh phúc nơi xứ người. Gần 20 năm kết hôn với con trai nghệ sĩ Thanh Tuyền, Ngọc Huyền sinh được hai người con "đủ nếp đủ tẻ".

con trai nghe si ngoc huyen 4
Hai con nhà nghệ sĩ Ngọc Huyền cao lớn và trưởng thành - Ảnh: FB

Tại xứ người, Ngọc Huyền vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cô tham gia các hoạt động dành cho người Việt tại hải ngoại và được khán giả yêu mến.

Vợ Bình Minh kể bị 'treo lủng lẳng' trên cầu Phú Mỹ nhiều giờ, vỡ òa khi chồng chạy xe máy đến giải cứu

Vợ Bình Minh kể bị 'treo lủng lẳng' trên cầu Phú Mỹ nhiều giờ, vỡ òa khi chồng chạy xe máy đến giải cứu

Bị kẹt trên cầu Phú Mỹ nhiều giờ liền, doanh nhân Anh Thơ - vợ Bình Minh phải nhờ chồng đến đón về bằng xe máy.

Xem thêm
Từ khóa:   con Ngọc Huyền con gái nghệ sĩ Ngọc Huyền NSƯT Ngọc Huyền

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026