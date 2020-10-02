Sau ồn ào tình ái, Việt Anh và Quỳnh Nga công khai khoảnh khắc 'tình bể bình' bên nhau

Bộ ảnh mới của Việt Anh và Quỳnh Nga vừa được công khai khiến công chúng nghi ngờ có phải họ đang ngầm thừa nhận chuyện hẹn hò.
- Tung ảnh phản cảm cực độ, Ngân 98 khiến dân tình 'đỏ mặt tía tai' vì lộ da thịt quá đà
- Matt Liu nhập hội “chỉ follow mình em”, nhưng hơn hẳn sao nam khác vì điều này
Thời gian vừa qua, Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Khi tụ họp bạn bè, cặp đôi cũng "dính như keo". Đây là một trong những lý do làm dấy lên nghi vấn cặp đôi diễn viên đang hẹn hò. Dù vậy, cả hai nhân vật chính đều chưa một lần lên tiếng xác nhận về mối quan hệ này.
Bất ngờ mới đây, diễn viên Việt Anh vừa thực hiện bộ ảnh lãng mạn với Quỳnh Nga. Cặp đôi diện đồ cùng tông và thể hiện nhiều hành động, cử chỉ thân mật khi đi dạo cùng nhau.
Trong ảnh, nàng "cá sấu chúa" diện đầm trắng gợi cảm, tạo dáng e ấp và nắm tay nam diễn viên "Người phán xử" một cách ngọt ngào. Việt Anh cũng vô cùng phong độ khi diện trang phục trẻ trung. Anh không ngại ôm, vuốt tóc và làm nhiều hành động "tình bể bình".
Ánh mắt và những cử chỉ của cả hai được cho là giống như một đôi tình nhân thật sự. Tuy nhiên, cả Quỳnh Nga và Việt Anh vẫn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Điều này khiến công chúng không ngừng đoán già đoán non rằng liệu có phải họ đang ngầm thừa nhận mối quan hệ khi tung loạt ảnh ngọt ngào này.
Quỳnh Nga và Việt Anh đều là những nghệ sĩ từng thất bại trong hôn nhân. Người hâm mộ hy vọng cả hai sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai tin vui với người hâm mộ.