Sau ồn ào tình ái, Việt Anh và Quỳnh Nga công khai khoảnh khắc 'tình bể bình' bên nhau

Bộ ảnh mới của Việt Anh và Quỳnh Nga vừa được công khai khiến công chúng nghi ngờ có phải họ đang ngầm thừa nhận chuyện hẹn hò.

Thời gian vừa qua, Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Khi tụ họp bạn bè, cặp đôi cũng "dính như keo". Đây là một trong những lý do làm dấy lên nghi vấn cặp đôi diễn viên đang hẹn hò. Dù vậy, cả hai nhân vật chính đều chưa một lần lên tiếng xác nhận về mối quan hệ này.

Việt Anh và Quỳnh Nga tung bộ ảnh tình tứ sau ồn ào hẹn hò - Ảnh: Internet

Bất ngờ mới đây, diễn viên Việt Anh vừa thực hiện bộ ảnh lãng mạn với Quỳnh Nga. Cặp đôi diện đồ cùng tông và thể hiện nhiều hành động, cử chỉ thân mật khi đi dạo cùng nhau.

Trong ảnh, nàng "cá sấu chúa" diện đầm trắng gợi cảm, tạo dáng e ấp và nắm tay nam diễn viên "Người phán xử" một cách ngọt ngào. Việt Anh cũng vô cùng phong độ khi diện trang phục trẻ trung. Anh không ngại ôm, vuốt tóc và làm nhiều hành động "tình bể bình".

Cặp đôi thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ âu yếm, vuốt má đối phương - Ảnh: Internet

Ánh mắt và những cử chỉ của cả hai được cho là giống như một đôi tình nhân thật sự. Tuy nhiên, cả Quỳnh Nga và Việt Anh vẫn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Điều này khiến công chúng không ngừng đoán già đoán non rằng liệu có phải họ đang ngầm thừa nhận mối quan hệ khi tung loạt ảnh ngọt ngào này.

Hiện cả hai đều độc thân, nếu họ đến với nhau cũng là chuyện đáng chúc mừng - Ảnh: Internet

Quỳnh Nga và Việt Anh đều là những nghệ sĩ từng thất bại trong hôn nhân. Người hâm mộ hy vọng cả hai sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai tin vui với người hâm mộ.

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