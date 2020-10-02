Vợ Bình Minh kể bị 'treo lủng lẳng' trên cầu Phú Mỹ nhiều giờ, vỡ òa khi chồng chạy xe máy đến giải cứu

Hậu trường 02/10/2020 15:51

Bị kẹt trên cầu Phú Mỹ nhiều giờ liền, doanh nhân Anh Thơ - vợ Bình Minh phải nhờ chồng đến đón về bằng xe máy.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Lê Anh Thơ gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân dòng chia sẻ về ông xã. Theo đó, sáng nay cô có công việc phải xuống Vũng Tàu nhưng không may bị kẹt trên cầu Phú Mỹ nhiều giờ liền vì kẹt đường. Không thể nhúc nhích suốt 3 giờ đồng hồ, vợ Bình Minh quyết định gọi chồng đến ứng cứu.

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Anh Thơ bị kẹt ở cầu Phú Mỹ nhiều giờ liền và quyết định gọi chồng đến giải cứu - Ảnh: FB

Khi nhận được cuộc gọi, cựu siêu mẫu Bình Minh đã chạy xe máy đến và dẫn vợ trèo sang đường để lên xe máy về nhà.

Anh Thơ hài hước kể về sự xuất hiện của "người hùng" Bình Minh: "Ôi một trải nghiệm thật là yomost khi treo lủng lẳng trên cây cầu huyền thoại Phú Mỹ vài ba tiếng, cài thắng tay không nhúc nhích được 1 phân nào. Và cũng chưa bao giờ thấy anh hùng đẹp trai oách xà lách đến thế khi xuất hiện với con ngựa sắt, dẫn nàng trèo qua 2 con lươn để giải cứu, chứ nàng chịu hết nổi rồi”. Được biết, sau khi bà xã Bình Minh rời khỏi, xe hơi tiếp tục được tài xế điều khiển.

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Hình ảnh cựu siêu mẫu mặc giản dị và chạy xe máy đến đón vợ khiến dân tình thích thú - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Anh Thơ thu hút sự chú ý của mọi người. Dân mạng dành lời khen cho cựu người mẫu vì hành động "anh hùng cứu mỹ nhân". Trước những lời "có cánh" của bạn bè, cô cũng tấm tắc khen ngợi ông xã: "Tự nhiên thấy chồng dễ thương dễ sợ ha chị", "Ôm eo hoàng tử chở về", "Phim bước ra đời ha em"...

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Từ khóa:   Bình Minh Bình Minh và Anh Thơ bà xã Bình Minh

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