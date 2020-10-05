Sau những ồn ào liên quan đến việc trở thành MC của chương trình “Rap Việt”, Trấn Thành đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn trên trang cá nhân.

Đảm nhận vai trò người dẫn chương trình của “Rap Việt”, Trấn Thành nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi lối dẫn dắt thông minh, hài hước nhưng vẫn đảm bảo có nội dung chuyên môn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời “có cánh”, nam MC cũng vướng không ít tranh cãi bởi sự đa sầu đa cảm của mình. Trấn Thành liên tục khóc trên sân khấu 'Rap Việt' - Ảnh: Internet Trong tập mới nhất của chương trình “Rap Việt”, Trấn Thành bị cư dân mạng chê bai vì khóc quá nhiều. Theo đó, nhiều người cho rằng ông xã Hari Won thể hiện cảm xúc không đúng lúc, đúng chỗ, đặc biệt là trong một chương trình chất ngầu như “Rap Việt”. Thậm chí, dân mạng còn gọi Trấn Thành với rap name là “Thành Cry”.

Cách đây ít giờ, Trấn Thành đã chính thức lên tiếng về những ồn ào này trên trang Facebook cá nhân. Qua dòng trạng thái đăng tải, nam MC tự nhận mình là người nhạy cảm, dễ xúc động và không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bài đăng của nam MC - Ảnh: FB Chia sẻ về phần trình diễn khiến anh bật khóc, Trấn Thành cho biết việc cắt dựng của chương trình khiến khán giả không cảm nhận được hết sự thăng hoa của tiết mục. Đồng thời, Trấn Thành khẳng định ở trường quay có rất nhiều người rơi nước mắt khi xem phần trình diễn “Sơn Tinh – Thủy Tinh” chứ không chỉ mỗi anh.

Cuối bài đăng, Trấn Thành nhấn mạnh: “Khóc là để diễn? Việc đó không làm tôi nổi tiếng hơn đâu. Nên nếu nghĩ làm vậy là lấy được lòng khán giả thì tôi phải là một người rất ngu đấy! Thành thật xin lỗi nếu việc Trấn Thành khóc có làm quý vị khó chịu. Nhưng xin hãy thông cảm cho tôi! Con người tôi là vậy, tôi không thay đổi được. Quý vị hiểu tôi cảm ơn nhiều lắm!”. Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet Dòng chia sẻ của Trấn Thành đã nhận được sự ủng hộ, cảm thông từ nhiều khán giả. Bên cạnh đó, dàn huấn luyện viên của “Rap Việt” như Binz, Rhymastic… cũng lên tiếng bênh vực nam MC.

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