Vừa mới thân thiết, H’Hen Niê bất ngờ hủy theo dõi bạn trai, đăng trạng thái ẩn ý chia tay

Hậu trường 05/10/2020 10:20

Dòng trạng thái mới nhất của Hoa hậu H’Hen Niê trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, H'Hen Niê hiếm khi chia sẻ về người yêu trước công chúng. Chính vì vậy, những hình ảnh của cặp đôi luôn thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Cách đây không lâu, trong chuyến thiện nguyện tại quê nhà cùng hội bạn thân, nàng hậu đã lộ ảnh tình tứ bên bạn trai. Thậm chí, cả hai còn quấn quýt đến mức Lệ Hằng cũng phải ghen tị.

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Bạn thân nàng hậu chia sẻ khoảnh khắc chụp lén cặp đôi, đồng thời tiết lộ H'Hen Niê và người yêu đang rất hạnh phúc – Ảnh: IG

Tuy nhiên, mới đây, H'Hen Niê bất ngờ khiến dân tình hoang mang khi đăng dòng trạng thái ẩn ý chuyện tan vỡ trên trang Instagram cá nhân: “Chia tay không phải là hết mà là nhường cho nhau có được hạnh phúc riêng”.

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Bài đăng ẩn ý chuyện chia tay của nàng hậu - Ảnh: IG

Ngay lập tức, nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa người đẹp Ê Đê và bạn trai đang có vấn đề. Đáng nói hơn, cư dân mạng còn phát hiện H'Hen Niê và bạn trai đã bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Động thái này của cặp đôi càng khiến khán giả tin rằng cả hai đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ H’Hen Niê chính thức lên tiếng về những đồn đoán này.

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H'Hen Niê và bạn trai có thực sự chia tay? - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên H'Hen Niê và bạn trai vướng tin đồn chia tay. Trước đó, bạn trai H’Hen Niê cũng từng gây xôn xao khi tuyên bố độc thân trên trang cá nhân. Tuy nhiên sau đó, anh chàng đã cho biết tất cả chỉ là hiểu lầm.

Bị bạn thân chụp lén, H’Hen Niê và bạn trai lộ mối quan hệ hiện tại sau nghi vấn rạn nứt

Bị bạn thân chụp lén, H’Hen Niê và bạn trai lộ mối quan hệ hiện tại sau nghi vấn rạn nứt

Khoảnh khắc cực đáng yêu của Hoa hậu H’Hen Niê và bạn trai tin đồn Tuấn Khôi trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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