Hoa hậu H'Hen Niê vừa chuyển đến nhà thuê mới, hé lộ gia tài đồ hiệu 'khủng' khiến dân tình ngã ngửa

Hoa hậu H'Hen Niê vừa chuyển đến căn chung cư cao cấp tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Được biết, căn hộ này có giá thuê cao hơn nơi ở cũ khoảng 4 triệu đồng.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đã dọn khỏi căn hộ cao cấp được ban tổ chức tài trợ ở suốt 2 năm. Năm 2019, chân dài Ê Đê thuê một căn chung cư tại quận 2 để tiện đi lại và công việc. Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê đã dọn đến nơi ở mới tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Hình ảnh H'Hen Niê dọn đến nơi ở mới - Ảnh: Internet Theo chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá thuê nhà ở Sài Gòn giảm mạnh. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 quyết định dọn đến căn chung cư cao cấp, hiện đại hơn để tiện cho công việc và đi lại. Được biết, giá thuê căn hộ này cao hơn căn chung cư cũ khoảng 4 triệu đồng, nhưng điều kiện sống tốt hơn rất nhiều.

Chung cư mới có 3 phòng ngủ, rất phù hợp khi gia đình H'Hen Niê từ quê lên chơi. Nàng hậu đã chuyển về đây từ đầu tháng 5/2020. Trên Instagram, H'Hen Niê vừa chia sẻ hình ảnh trong nơi ở mới. Khác với nhiều mỹ nhân trong showbiz, phòng để đồ của chân dài Ê Đê bày biện vô cùng đơn giản. Thậm chí, quần áo chỉ treo lên sào mà không có tủ đựng. Kệ để vương miện cũng không được cô chăm chút quá cầu kỳ.

Đây có lẽ là nơi trang trọng nhất trong căn hộ - Ảnh: Instagram Nơi để quần áo cũng đơn sơ hết cỡ - Ảnh: Instagram Đặc biệt, Hoa hậu H'Hen Niê còn khoe loạt giày hiệu mà cô đang sở hữu. Sau 3 năm đăng quang và gặt hái được nhiều thành công, cứ tưởng cô nàng đầu tư cho mình nhiều đồ hiệu có giá trị. Thế nhưng, tổng gia tài hàng hiệu của chân dài Ê Đê chỉ là hơn chục đôi giày. Trong đó đa số là được tặng và một số được mua khi các nhãn hàng giảm giá. Kho đồ hiệu của Hoa hậu gốc Ê Đê sau nhiều năm đăng quang gây ngỡ ngàng vì quá ít - Ảnh: Instagram Trước đó, H'Hen Niê cho biết bản thân chưa đủ khả năng tài chính để mua nhà tại thành phố. Số tiền tích góp được, nàng hậu muốn đầu tư xây dựng hình ảnh của bản thân và kinh doanh.

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