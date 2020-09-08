Hậu tin đồn chia tay, bạn trai H’Hen Niê lộ ảnh thân thiết bên dàn gái đẹp

Khoảnh khắc mới nhất của H’Hen Niê và bạn trai tin đồn trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Từ sau khi công khai chuyện hẹn hò, Hoa hậu H'Hen Niê và bạn trai liên tục khiến dân mạng “đỏ mắt” ghen tỵ bởi những khoảnh khắc cực tình tứ dành cho nhau dù chưa một lần lên tiếng xác nhận. Theo đó, người hâm mộ không ít lần phát hiện cả hai dùng đồ đôi, dắt về ra mắt gia đình hay kết thân với bạn bè của nhau.

Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp dùng đồ đôi - Ảnh: Internet

Mới đây, H'Hen Niê và bạn trai Tuấn Khôi tiếp tục gây chú ý khi cùng nhau dự tiệc sinh nhật một người chị thân thiết của nàng hậu. Dù không hề xuất hiện chung khung ảnh nhưng nhìn những khoảnh khắc được cặp đôi đăng tải trên trang cá nhân, không khó để nhận thấy cả hai cùng có mặt tại buổi tiệc này.

Theo đó, bạn trai H’Hen Niê vui vẻ chụp ảnh cùng dàn chân dài đình đám của Vbiz. Trong khi đó, người đẹp Ê Đê lại được dịp so kè nhan sắc bên hội bạn thân thiết gồm các nàng hậu đình đám như Khánh Vân, Mâu Thủy...

Bạn trai H'Hen Niê đã lấy lòng thành công hội bạn ‘nhà gái’ – Ảnh: FB

Nàng hậu vui vẻ chụp ảnh nhí nhố cùng hội bạn - Ảnh: FB

Có thể thấy, bạn trai H’Hen Niê không chỉ được lòng gia đình nàng hậu mà còn có mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè của người yêu.

Trước đó vài tháng, cặp đôi từng khiến người hâm mộ lo lắng về tin đồn trục trặc tình cảm và đường ai nấy đi. Tuy nhiên, Tuấn Khôi đã lên tiếng xác nhận chuyện chia tay chỉ là hiểu lầm và ngầm khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ vào một đám cưới trong tương lai của H’Hen Niê và Tuấn Khôi.

Hoa hậu H'Hen Niê vừa chuyển đến nhà thuê mới, hé lộ gia tài đồ hiệu 'khủng' khiến dân tình ngã ngửa Hoa hậu H'Hen Niê vừa chuyển đến căn chung cư cao cấp tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Được biết, căn hộ này có giá thuê cao hơn nơi ở cũ khoảng 4 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tin-don-chia-tay-ban-trai-hhen-nie-lo-anh-than-thiet-ben-dan-gai-dep-379387.html