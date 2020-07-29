Hoa hậu H'Hen Niê, Trấn Thành lên tiếng giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát

Hiện tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Việt Nam cũng ghi nhận nhiều ca lây nhiễm mới trong những ngày qua. Trước tình hình này, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy ý thức để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Là người có tầm ảnh hưởng lớn, MC Trấn Thành cũng lên tiếng kêu gọi mọi người ý thức trong việc thực hiện cách ly.

Cô viết: "Đà Nẵng ơi cố lên! Hen tin rằng đây chính là lúc chúng ta cần mạnh mẽ, đoàn kết và quyết tâm hơn bao giờ hết, hãy cùng nhau vượt qua những khó khăn, luôn giữ tinh thần lạc quan và ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và xã hội nhé! Xin cảm ơn các y bác sĩ, những người anh hùng thầm lặng trong cuộc chiến Covid-19. Đà Nẵng, Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng! Hãy giữ gìn sức khỏe và tuân thủ các quy định của Chính Phủ, Bộ Y Tế nhé cả nhà!".

Chồng Hari Won viết: "Hiện nay ai đang cảm cúm, hay có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, rát họng, sốt cao, khó thở) làm ơn đi kiểm tra ngay. Hoặc nếu không kiểm tra sức khỏe kịp thì làm ơn tự cách ly hoặc ở yên 1 chỗ, bớt đi lại và tiếp xúc nhiều người dùm.

Nhà nước cùng toàn dân đang cố gắng cùng nhau chặn dịch, mà quý vị cứ đi lung tung như thế này nó không ổn chút nào. Sẽ liên lụy rất nhiều người nếu chúng ta là 1 bệnh nhân Covid. Cả nước sẽ lại đóng băng và điêu đứng nếu dịch bùng trở lại.

Thêm 1 người có ý thức là đỡ thêm 1 gánh nặng cho Tổ quốc. Mong mọi người bảo ban nhau đeo khẩu trang khi ra đường. Có dấu hiệu bệnh thì đừng tiếp xúc nhiều người, bớt đi lại hoặc đi kiểm tra sức khỏe ngay. Nếu chúng ta bị bệnh thật thì việc lẫn trốn không giúp quý vị hết bệnh mà sẽ còn hại thêm nhiều người nữa. Mọi người cũng nhớ rửa tay thường xuyên bằng nước sát khuẩn nhé”.

Trấn Thành vừa trở về sau chuyến du lịch Sa Pa cùng hội bạn thân - Ảnh: FB

Nhân đây, anh cũng giải thích lý do từ chối khán giả muốn chụp ảnh trong chuyến du lịch vừa qua. "Thành không biết tình trạng sức khỏe của quý vị ra sao. Quý vị không đeo khẩu trang, lao vào xin chụp, nếu lỡ chuyện tệ nhất xảy ra, tôi lây cho 1 đoàn. Rồi đoàn tôi trên đường di chuyển về Sài Gòn lại lây cho thêm bao nhiêu người nữa thì hậu quả sẽ như thế nào?", nam danh hài thẳng thắn.