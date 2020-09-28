Bị bạn thân chụp lén, H’Hen Niê và bạn trai lộ mối quan hệ hiện tại sau nghi vấn rạn nứt

Hậu trường 28/09/2020 17:24

Khoảnh khắc cực đáng yêu của Hoa hậu H’Hen Niê và bạn trai tin đồn Tuấn Khôi trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Vốn có cuộc sống khá kín tiếng, Hoa Hậu H’Hen Niê không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm trước công chúng. Cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn giấu kín danh tính của bạn trai. Dẫu vậy, trên mạng xã hội, nàng hậu vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện nhỏ về người yêu đến người hâm mộ.

Tuy nhiên, sau tin đồn rạn nứt, H’Hen Niê ngày càng hạn chế hơn khi nhắc đến chuyện hẹn hò. Mới đây, người mẫu Lệ Hằng – bạn thân H’Hen Niê bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc H’Hen Niê và người yêu bên nhau vô cùng ngọt ngào.

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Bài đăng gây chú ý của người mẫu Lệ Hằng - Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, H’Hen Niê diện trang phục dân tộc đầy giản dị cùng bạn trai uống rượu cần. Đây là lần hiếm hoi khán giả được thấy người đẹp Ê Đê xuất hiện cạnh người yêu.

Được biết, hội bạn toàn chân dài đình đám Vbiz như Lệ Hằng, Mâu Thủy, Khánh Vân… đã có mặt tại quê nhà của H’Hen Niê để làm thiện nguyện. Trong khi chính chủ kín bưng thì cô bạn thân đã nhanh tay chia sẻ ảnh H’Hen Niê cùng bạn trai đang ngồi cạnh nhau. Thậm chí, Lệ Hằng còn tiết lộ H’Hen Niê và người yêu đang rất viên mãn khiến ai nhìn vào cũng ghen tị: “Thấy em mình hạnh phúc mà mình cũng muốn…”.

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Tuấn Khôi - bạn trai H'Hen Niê rất thân thiết với hội chị em của nàng hậu - Ảnh: FB

Trước đó, bạn trai H’Hen Niê cũng nhiều lần về quê thăm ba mẹ của nàng hậu. Thậm chí, anh chàng còn được lòng cả hội bạn thân của H’Hen Niê.

Hậu tin đồn chia tay, bạn trai H’Hen Niê lộ ảnh thân thiết bên dàn gái đẹp

Hậu tin đồn chia tay, bạn trai H’Hen Niê lộ ảnh thân thiết bên dàn gái đẹp

Khoảnh khắc mới nhất của H’Hen Niê và bạn trai tin đồn trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

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Từ khóa:   Hoa Hậu H’Hen Niê bạn trai H'Hen Niê Lệ Hằng

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