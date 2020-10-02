Tác giả ‘Mặt trời bé con’ – Nhạc sĩ Trần Tiến dưỡng bệnh tại Vũng Tàu

Hậu trường 02/10/2020 07:54

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi lo lắng trước thông tin nhạc sĩ Trần Tiến đang dưỡng bệnh tại Vũng Tàu.

Mới đây, thông tin nhạc sĩ Trần Tiến đang dưỡng bệnh ở Vũng Tàu sau ca phẫu thuật mắt khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng như người yêu mến ông hoang mang, lo lắng.

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Nhạc sĩ Trần Tiến đang dưỡng bệnh tại Vũng Tàu - Ảnh: Internet

Theo đó, ca sĩ Trần Thu Hà cũng tiết lộ về tình hình sức khỏe hiện tại của nam nhạc sĩ: “Thông tin tôi nhận được từ gia đình là chú Trần Tiến bị yếu một mắt lên Sài Gòn điều trị. Hiện chú đã ra viện và trở lại Vũng Tàu dưỡng bệnh”.

Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm 1947, ông đam mê và theo đuổi dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Ông theo học tại Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp khoa thanh nhạc và bắt đầu sáng tác năm 1978. Xuất thân là ca sĩ nên Trần Tiến có lợi thế trong việc tự biểu diễn các tác phẩm của mình một cách sâu sắc nhất.

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Ông là một trong những nhạc sĩ được khán giả vô cùng yêu mến - Ảnh: Internet

Khán giả yêu mến ông qua hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: “Mặt trời bé con”, “Tóc gió thôi bay”, “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Thành phố trẻ”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Vết chân tròn trên cát”, “Ngọn lửa Cao Nguyên”…

Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Trần Tiến đã nhận được nhiều giải thưởng về âm nhạc như: “Bài hát hay nhất năm” (1992-1993), “Nhạc sĩ yêu thích nhất 10 năm sau ngày giải phóng” (1975-1985)…

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