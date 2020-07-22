Làng giải trí Việt xót xa vĩnh biệt thêm một nhạc sĩ tài hoa qua đời vì ung thư

Hậu trường 22/07/2020 14:52

Thông tin nhạc sĩ Vũ Nhật Tân vừa qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư khiến làng giải trí Việt bàng hoàng, xót xa.

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư trực tràng, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân đã qua đời vào tối 21/7 tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, hưởng dương 50 tuổi.

Suốt thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo, cố nhạc sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường chiến đấu đến cùng. Đầu năm 2020, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân nhập viện vì bệnh ung thư chuyển sang giai đoạn cuối. Dù không thể tiếp tục sáng tác nhưng anh vẫn trao đổi với bạn bè những dự án đang làm dang dở. Mỗi ngày, nam nhạc sĩ đều nghe nhạc để giữ tâm hồn thanh thản.

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Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân qua đời ở tuổi 50 vì bệnh ung thư - Ảnh: Internet

Thông tin nhạc sĩ Nhật Tân vĩnh biệt cõi đời khiến bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng thương tiếc. Mọi người đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình cố nhạc sĩ.

Trên Facebook, đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói lời tiễn biệt: “Ra đi thanh thản nhé! Tạm biệt một tài năng và cá tính nghệ sĩ hiếm có. Một chiến sĩ kiên cường. Luôn nhớ em Vũ Nhật Tân!”.

Nghệ sĩ Trần Ly Ly viết: "Anh ra đi thanh thản nhé! Người hiền lành - nhạc sĩ Vũ Nhật Tân”.

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Anh là nhà soạn nhạc giao hưởng, thính phòng, độc tấu nhạc cụ và nhạc cụ truyền thống - Ảnh: FB

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân sinh năm 1970 tại Hà Nội. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là PGS.TS Vũ Nhật Thăng nên anh có niềm đam mê âm nhạc từ sớm.

Với tài năng và những cống hiến trong nghề, anh được nhiều đồng nghiệp mệnh danh là "phù thủy âm nhạc". Tên tuổi của Vũ Nhật Tân ghi dấu ấn với các tác phẩm như Cõi vắng, Đông muộn, Châm, Phố... Không chỉ được khán giả yêu mến, anh còn được đánh giá cao và từng giành nhiều giải thưởng lớn về âm nhạc trong và ngoài nước.

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