Chiều qua (9/7), nhạc sĩ Hà Hải - tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng đã vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ 69 tuổi.

Thông tin nhạc sĩ Hà Hải qua đời vừa được chia sẻ khiến làng giải trí Việt xót xa. Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Hà Nội do tuổi già sức yếu. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát lớn với gia đình và nền âm nhạc nước nhà.

Lễ viếng của nhạc sĩ Hà Hải được gia đình tổ chức vào 13 giờ 30 - 14 giờ 30 ngày 11/7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội).

Thông tin nhạc sĩ Hà Hải qua đời ở tuổi 69 khiến người thân, bạn bè và làng giải trí Việt vô cùng xót xa - Ảnh: Internet

Thông tin này do ca sĩ Nguyễn Quang Long thông báo trên trang cá nhân. Anh cho biết, lần cuối cùng gặp cố nhạc sĩ là tháng 10/2019 khi tham gia làm giám khảo cho một cuộc thi. Thời điểm này, nhạc sĩ Hà Hải vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Dù vừa ra viện được ít ngày, nhưng ông vẫn nhận lời tham gia vì lòng yêu nghề.

Nhạc sĩ Hà Hải là cha đẻ của hàng chục ca khúc thiếu nhi nổi tiếng, gắn liền với nhiều thế hệ trẻ thơ - Ảnh: Internet

Trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông sáng tác hơn 90 ca khúc, trong đó có đến 40 tác phẩm viết cho thiếu nhi. Một số ca khúc được sử dụng rộng rãi qua nhiều thế hệ trẻ thơ như: "Cá vàng bơi", "Hoa thơm dâng Bác", "Năm cánh sao vui", "Hành khúc thiếu nhi Thủ đô"...

Nhạc sĩ Hà Hải tên thật là Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1951 tại Hà Nội. Ông được xem là nhạc sĩ đi đầu trong phong trào thiếu nhi Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

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