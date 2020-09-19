Sao Việt xót xa trước tin nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa qua đời vì bệnh ung thư

Hậu trường 19/09/2020 15:01

Sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã vĩnh biệt cõi đời trong sự tiếc thương của gia đình, đồng nghiệp.

Theo một số thông tin được đăng tải, nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa qua đời vào trưa 19/9 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi.

Sự ra đi của ông là nỗi mất mát lớn của nền âm nhạc nước nhà, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Trước đó, con gái cố nhạc sĩ "Trên đỉnh Phù Vân" cho biết, hiện ông đang điều trị ung thư tụy. Dù bệnh diễn biến khó lường nhưng nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực điều trị và tin rằng mình sẽ vượt qua bạo bệnh.

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Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời ở tuổi 76 vì bệnh ung thư tụy - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin này được công khai, nhiều nghệ sĩ không giấu được sự xót xa. Trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Anh viết: "Một người chú, người nhạc sĩ đáng kính, cây đa, cây đề của làng nhạc Việt Nam. Vĩnh biệt chú".

Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: "Vĩnh biệt chú Phương, cháu sẽ luôn nhớ chú - người tráng sĩ sông Hồng mạnh mẽ nhất".

MC Diễm Quỳnh nghẹn ngào: "Bộ tứ Hà Nội đã mất đi một người, Tây Hồ từ nay vắng mênh mông!".

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Ông đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 tại Hưng Yên. Trong sự nghiệp của mình, ông là "cha đẻ" của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như: Trên đỉnh Phù Vân, Một thoáng Tây Hồ, Chảy đi sông ơi, Hồ trên núi... Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Cố nhạc sĩ từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.

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