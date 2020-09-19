Danh hài Thúy Nga nghẹn ngào nhắc về mẹ ruột, muốn học bà một mình nuôi con khôn lớn

Hậu trường 19/09/2020 14:03

Đây là lần hiếm hoi danh hài Thúy Nga nhắc về mẹ ruột trên mạng xã hội. Nghĩ đến cảnh mẹ vất vả một mình nuôi 2 con, nữ nghệ sĩ vô cùng xúc động.

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga chia sẻ ảnh thuở còn bé bên mẹ ruột và em trai. Lúc này nữ nghệ sĩ chỉ mới 5 tuổi, sở hữu gương mặt tròn xoe đáng yêu. Cô viết kèm dòng tâm sự nói về công ơn của mẹ, một đời tần tảo nuôi 2 con nhỏ khôn lớn nên người.

danh hai thuy nga noi ve me
Từ bé, Thúy Nga đã được mẹ chăm sóc - Ảnh: FB

Thúy Nga xúc động: "Tìm được cái hình năm mình vừa 5 tuổi, Hiếu 2 tuổi... Mẹ thì ở vậy 1 nách nuôi 2 con khôn lớn, giờ chắc mình cũng sẽ như Mẹ mình năm xưa thôi!

Thời này đói chẳng có gì ăn đâu mà sao bụng mình to thế nhỉ? Chắc hồi này nghịch đất nghịch cát nên bụng to vì giun sán quá! Xem lại tấm hình nghĩ lại quá khứ thấy thương và phục Mẹ ghê nơi". Đọc dòng tâm sự, mọi người ngầm hiểu rằng cô đang muốn như mẹ, ở vậy nuôi con gái khôn lớn.

danh hai thuy nga noi ve me 1
Danh hài Thúy Nga bên người thân. Tháng 7 vừa qua, nữ nghệ sĩ chia sẻ nỗi buồn không thể về dự đám cưới của em trai ruột vì dịch bệnh - Ảnh: FB

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Thúy Nga một mình nuôi con gái Nguyệt Cát khôn lớn. Ở tuổi 44, nữ nghệ sĩ có trong tay sự nghiệp vững chắc, được khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến.

Thúy Nga vẫn đang hoạt động tích cực trong làng hài. Tuy nhiên từ Tết 2020, cô ngưng chạy show vì bị kẹt ở Mỹ. Trên trang cá nhân, Thúy Nga chia sẻ về cuộc sống nơi xứ người và nỗi nhớ con gái Nguyệt Cát khi hơn nửa năm không được gặp.

Khoe ảnh hội ngộ Hoàng Anh ở Mỹ, Kim Hiền lộ nhan sắc thật sau thời gian u buồn vì mất mẹ

Khoe ảnh hội ngộ Hoàng Anh ở Mỹ, Kim Hiền lộ nhan sắc thật sau thời gian u buồn vì mất mẹ

Sau thời gian u buồn vì mẹ ruột qua đời, diễn viên Kim Hiền đã trở lại với công việc. Nữ diễn viên "Hương phù sa" được khen thần thái rạng ngời, trẻ trung khi hội ngộ Hoàng Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Nga con gái Thúy Nga nghệ sĩ Thúy Nga

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026