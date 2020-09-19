Danh hài Thúy Nga nghẹn ngào nhắc về mẹ ruột, muốn học bà một mình nuôi con khôn lớn

Đây là lần hiếm hoi danh hài Thúy Nga nhắc về mẹ ruột trên mạng xã hội. Nghĩ đến cảnh mẹ vất vả một mình nuôi 2 con, nữ nghệ sĩ vô cùng xúc động.

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga chia sẻ ảnh thuở còn bé bên mẹ ruột và em trai. Lúc này nữ nghệ sĩ chỉ mới 5 tuổi, sở hữu gương mặt tròn xoe đáng yêu. Cô viết kèm dòng tâm sự nói về công ơn của mẹ, một đời tần tảo nuôi 2 con nhỏ khôn lớn nên người.

Từ bé, Thúy Nga đã được mẹ chăm sóc - Ảnh: FB

Thúy Nga xúc động: "Tìm được cái hình năm mình vừa 5 tuổi, Hiếu 2 tuổi... Mẹ thì ở vậy 1 nách nuôi 2 con khôn lớn, giờ chắc mình cũng sẽ như Mẹ mình năm xưa thôi!

Thời này đói chẳng có gì ăn đâu mà sao bụng mình to thế nhỉ? Chắc hồi này nghịch đất nghịch cát nên bụng to vì giun sán quá! Xem lại tấm hình nghĩ lại quá khứ thấy thương và phục Mẹ ghê nơi". Đọc dòng tâm sự, mọi người ngầm hiểu rằng cô đang muốn như mẹ, ở vậy nuôi con gái khôn lớn.

Danh hài Thúy Nga bên người thân. Tháng 7 vừa qua, nữ nghệ sĩ chia sẻ nỗi buồn không thể về dự đám cưới của em trai ruột vì dịch bệnh - Ảnh: FB

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Thúy Nga một mình nuôi con gái Nguyệt Cát khôn lớn. Ở tuổi 44, nữ nghệ sĩ có trong tay sự nghiệp vững chắc, được khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến.

Thúy Nga vẫn đang hoạt động tích cực trong làng hài. Tuy nhiên từ Tết 2020, cô ngưng chạy show vì bị kẹt ở Mỹ. Trên trang cá nhân, Thúy Nga chia sẻ về cuộc sống nơi xứ người và nỗi nhớ con gái Nguyệt Cát khi hơn nửa năm không được gặp.

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