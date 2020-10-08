Đưa ông xã đi cắt tóc, mẹ bầu Đông Nhi lộ nhan sắc thật ở cuối thai kỳ dưới ống kính của ‘team qua đường’

Hậu trường 08/10/2020 15:33

Khoảnh khắc cực đáng yêu của mẹ bầu Đông Nhi và ông xã Ông Cao Thắng trên phố nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Từ sau khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Đông Nhi và Ông Cao Thắng ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng, nhất là khi cặp đôi sắp đón con đầu lòng chào đời. Trong khoảng thời gian mang thai, Ông Cao Thắng luôn dành cho bà xã sự yêu chiều hết mực khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Ông Cao Thắng và Đông Nhi đang rất mong chờ thành viên mới của gia đình - Ảnh: Internet

Mới đây, khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trên phố tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Được biết, dù bụng bầu vượt mặt và gần đến ngày lâm bồn nhưng Đông Nhi vẫn dẫn chồng đi cắt tóc. Nhiều khán giả cho rằng Ông Cao Thắng muốn tút tát lại diện mạo để đón công chúa nhỏ sắp chào đời.

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Đông Nhi và Ông Cao Thắng tươi rói khi chụp ảnh cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet

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Đông Nhi e ấp bên ông xã - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được một người hâm mộ chia sẻ, mẹ bầu Đông Nhi diện trang phục đơn giản, không trang điểm cầu kỳ và để lộ thân hình tăng cân thấy rõ ở tuần thứ 37 thai kỳ. Dẫu vậy, cô nàng vẫn trông vô cùng xinh đẹp và tươi tắn qua ống kính của “team qua đường”. Đặc biệt, khoảnh khắc nữ ca sĩ ngại ngùng nép bên ông xã còn nhận được nhiều lời khen vì quá đáng yêu.

Trước đó không lâu, giọng ca “Ngọt ngào” vừa chiêu đãi công chúng bộ ảnh cực lung linh trên trang Facebook cá nhân. Hiện tại, không chỉ vợ chồng Đông Nhi mà khán giả cũng vô cùng nóng lòng được nhìn thấy diện mạo của “em bé vàng trong làng đầu thai”.

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