Thót tim cảnh chồng cũ Hồng Nhung dốc ngược con trai 1 tuổi để chơi đùa

Khoảnh khắc Kevin Gilmore – chồng cũ Hồng Nhung chơi đùa cùng con trai khiến nhiều người lo lắng vì quá nguy hiểm.
- Vừa trở về Việt Nam sau nhiều tháng lưu lại Mỹ, 3 mẹ con Hồng Nhung lập tức được đưa đi cách ly
- Diva Hồng Nhung và 2 con chính thức được về nhà, lộ hình ảnh đầu tiên sau khi rời khu cách ly
Hậu ly hôn ca sĩ Hồng Nhung, Kevin Gilmore đã tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân gốc Myanmar Thiri Thant Mon. Trước khi đến với chồng cũ Hồng Nhung, cô đã có 1 đời chồng và 2 con trai riêng.
Tháng 9/2019, vợ chồng Kevin hạnh phúc chào đón thành viên mới của gia đình. Sau hơn 1 năm về chung nhà, chồng cũ Hồng Nhung và Thiri Thant Mon đang rất hạnh phúc, viên mãn.
Không còn e dè như trước, Thiri Thant Mon thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con trai lên mạng xã hội. Trong khi đó, chồng cũ Hồng Nhung vẫn hạn chế chia sẻ hình ảnh về gia đình mới để tránh ảnh hưởng đến 2 bé Tôm và Tép.
Mới đây, bà xã Kevin Gilmore bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc con trai út cười nắc nẻ khi chơi đùa cùng bố lên trang Facebook cá nhân.
Đặc biệt, khoảnh khắc Kevin Gilmore dốc ngược con trai 1 tuổi khi đang chơi đùa cùng mèo khiến nhiều người thót tim. Không ít khán giả cho rằng, điều này khá nguy hiểm vì thú cưng có thể cào vào mặt của cậu bé.
Tuy nhiên, có thể thấy, con trai của chồng cũ Hồng Nhung rất thích chơi đùa cùng bố.
Nữ ca sĩ Hồng Nhung và doanh nhân Kevin Gilmore ly hôn vào giữa năm 2018. Trong khi chồng cũ đã tìm được bến đỗ mới thì nữ diva lại có cuộc sống yên bình bên các con. Khoảng thời gian gần đây, cô vướng tin đồn có bạn trai mới nhưng chưa lên tiếng xác nhận.