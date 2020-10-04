Thót tim cảnh chồng cũ Hồng Nhung dốc ngược con trai 1 tuổi để chơi đùa

Hậu trường 04/10/2020 09:34

Khoảnh khắc Kevin Gilmore – chồng cũ Hồng Nhung chơi đùa cùng con trai khiến nhiều người lo lắng vì quá nguy hiểm.

Hậu ly hôn ca sĩ Hồng Nhung, Kevin Gilmore đã tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân gốc Myanmar Thiri Thant Mon. Trước khi đến với chồng cũ Hồng Nhung, cô đã có 1 đời chồng và 2 con trai riêng.

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Cặp đôi kết hôn vào tháng 4/2019 – Ảnh: Internet

Tháng 9/2019, vợ chồng Kevin hạnh phúc chào đón thành viên mới của gia đình. Sau hơn 1 năm về chung nhà, chồng cũ Hồng Nhung và Thiri Thant Mon đang rất hạnh phúc, viên mãn.

Không còn e dè như trước, Thiri Thant Mon thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con trai lên mạng xã hội. Trong khi đó, chồng cũ Hồng Nhung vẫn hạn chế chia sẻ hình ảnh về gia đình mới để tránh ảnh hưởng đến 2 bé Tôm và Tép.

Mới đây, bà xã Kevin Gilmore bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc con trai út cười nắc nẻ khi chơi đùa cùng bố lên trang Facebook cá nhân.

Thót tim cảnh chồng cũ Hồng Nhung dốc ngược con trai 1 tuổi để chơi đùa - Ảnh 2
Kevin Gilmore và con trai 1 tuổi - Ảnh: FB

Đặc biệt, khoảnh khắc Kevin Gilmore dốc ngược con trai 1 tuổi khi đang chơi đùa cùng mèo khiến nhiều người thót tim. Không ít khán giả cho rằng, điều này khá nguy hiểm vì thú cưng có thể cào vào mặt của cậu bé.

Tuy nhiên, có thể thấy, con trai của chồng cũ Hồng Nhung rất thích chơi đùa cùng bố.

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Vợ chồng Kevin luôn dành nhiều thời gian để ở bên các con – Ảnh: FB

Nữ ca sĩ Hồng Nhung và doanh nhân Kevin Gilmore ly hôn vào giữa năm 2018. Trong khi chồng cũ đã tìm được bến đỗ mới thì nữ diva lại có cuộc sống yên bình bên các con. Khoảng thời gian gần đây, cô vướng tin đồn có bạn trai mới nhưng chưa lên tiếng xác nhận.

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Trong khoảng thời gian cách ly, nữ ca sĩ Hồng Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân một bức tâm thư dài để động viên người dân cùng nhau chống lại dịch bệnh Covid-19.

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Từ khóa:   Hồng Nhung Kevin Gilmore Kevin Gilmore và Thiri Thant Mon

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