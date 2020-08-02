Cùng 2 con cách ly tập trung, Hồng Nhung gây xúc động với bức tâm thư nói về Đà Nẵng

Trong khoảng thời gian cách ly, nữ ca sĩ Hồng Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân một bức tâm thư dài để động viên người dân cùng nhau chống lại dịch bệnh Covid-19.

Ngày 29/7, nữ ca sĩ Hồng Nhung cùng hai bé Tôm và Tép đã từ Mỹ về Việt Nam sau nhiều tháng bị kẹt ở xứ cờ hoa vì dịch Covid-19. Ngay sau khi xuống sân bay, mẹ con “nàng Bống” đã được đưa đến khu cách ly tập trung tại doanh trại quân đội ở Quảng Ninh. Dù phải thay đổi môi trường sống nhưng Hồng Nhung cho biết các con thích nghi rất nhanh. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ xem đây như một cơ hội để hai bé Tôm và Tép trưởng thành về nhân cách. Trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Papa” vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của 3 mẹ con trong thời gian cách ly đến người hâm mộ.

Hình ảnh Tôm và Tép ở khu cách ly - Ảnh: FB Mới đây, Hồng Nhung đã viết một bức tâm thư dài kể về những kỷ niệm tươi đẹp với Đà Nẵng năm 19 tuổi. Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời động viên đến Đà Nẵng nói riêng và người Việt nói chung trong thời điểm dịch bệnh tái bùng phát.

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB Nữ diva chia sẻ: “Ngay lúc này đây, cả nước hướng về Đà Nẵng, tôi bỗng nhớ về ngày xa xưa tuổi thần tiên ca hát đã gắn bó với đất biển và gần đây nhất là những chương trình tại các Lễ hội thi bắn pháo hoa nghệ thuật Quốc tế. Là công dân, chẳng làm được điều gì lớn lao, tôi nguyện bản thân và gia đình thực hiện đúng và triệt để các nội quy về giữ gìn an toàn xã hội, bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. Tôi tin tưởng mỗi người dân cùng tự giác chống dịch, thì không chỉ Đà Nẵng, mà mọi thành phố thân thương trên đất Việt sẽ đứng lên, khởi sắc, chiến thắng đại dịch như là chính hơn 100 triệu con cái của mẹ Âu Cơ đã từng chứng minh cách đây không lâu”. Hồng Nhung cùng các con gửi lời động viên đến mọi người - Ảnh: FB Bài đăng của Hồng Nhung đã khiến nhiều khán giả xúc động. Không ít người để lại bình luận thể hiện quyết tâm chống lại đại dịch và gửi lời chúc sức khỏe đến 3 mẹ con nữ ca sĩ.

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