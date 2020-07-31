Bị đồn trốn cách ly sau khi trở về từ Đà Nẵng, nữ diễn viên ‘Người phán xử’ công khai kết quả xét nghiệm Covid-19

Trước tin đồn né tránh việc khai báo y tế để trốn cách ly, nữ diễn viên “Người phán xử” - Lưu Đê Ly đã lên tiếng phủ nhận trên trang Facebook cá nhân.

Mới đây, vợ chồng nữ diễn viên Lưu Đê Ly bất ngờ bị tố không tự giác cách ly khi về Hà Nội sau chuyến du lịch Đà Nẵng mà vẫn tụ họp bạn bè, đến nơi đông người.

Đáp trả lại những ồn ào này, Lưu Đê Ly đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, nữ diễn viên phủ nhận việc mình né tránh khai báo y tế: “Hai vợ chồng mình chỉ ở tịt trong resort và không hề đi đâu ra khỏi đó. Sau khi có người nhiễm là chúng mình đã di chuyển về Hà Nội ngay lập tức. Trước khi ra máy bay, cả 2 khai báo y tế online đầy đủ”.

Bài đăng của Lưu Đê Ly - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Lưu Đê Ly cũng chia sẻ về quá trình làm thủ tục tại bệnh viện và công khai kết quả xét nghiệm Covid-19: “Mình xin trân trọng thông báo mình và chồng mình vẫn đang có tình trạng sức khỏe bình thường và ổn định. Kết quả xét nghiệm Covid-19 của cả hai vợ chồng mình là âm tính… Hiện giờ cả 2 đều đang khỏe mạnh và vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng bệnh”.

Kết quả xét nghiệm của vợ chồng nữ diễn viên - Ảnh: FB

Hiện tại, vợ chồng cô đều khỏe mạnh - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, nữ diễn viên “Người phán xử” không quên dặn dò mọi người chú ý phòng bệnh: “Xin chúc toàn thể mọi người sức khỏe, chúc cho Đà Nẵng - Việt Nam và toàn thế giới sẽ sớm đập tan được bệnh dịch. Và nhớ đừng quên là phải liên tục rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra đường nhé!”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-tron-cach-ly-sau-khi-tro-ve-tu-da-nang-nu-dien-vien-nguoi-phan-xu-cong-khai-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-373655.html