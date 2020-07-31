Có dấu hiệu đáng ngờ, siêu mẫu Xuân Lan âm thầm đi xét nghiệm Covid-19 và đã có kết quả

Hậu trường 31/07/2020 17:07

Phát hiện cơ thể xuất hiện những dấu hiệu lạ như đau rát họng, siêu mẫu Xuân Lan đã nhanh chóng đến cơ sở y tế xét nghiệm Covid-19.

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan tiết lộ đã đi xét nghiệm Covid-19. Chân dài này cho biết, vì lo lắng khi cơ thể có những dấu hiệu lạ và vừa xuống máy bay nên cô đã đưa ra quyết định này. Sau khi nhận kết quả âm tính, cô mới khoe với mọi người.

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Siêu mẫu Xuân Lan gây chú ý khi cho biết đã đi xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: FB

Xuân Lan viết: “Em đi xét nghiệm Covid-19:

Ta nói hôm qua giờ em ngồi trên đống lửa, vì thấy hơi đau họng và đau người. Lại vừa đi máy bay về. Em sợ quá nên âm thầm chạy vào bệnh viện xin test Covid-19. Hôm nay em nhận kết quả âm tính, thở phào. Rồi post lên đây khoe".

Nhân đây, bà mẹ một con cũng kêu gọi mọi người có ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng giữa mùa dịch.

Xuân Lan viết: "Tóm lại vì trách nhiệm bản thân, vì ý thức cộng đồng. Nếu thấy dấu hiệu lạ hay có nghi ngờ Covid-19 hãy đi xét nghiệm ngay để bảo vệ gia đình, người thân và xã hội nhé.

Em vẫn rất tin chính phủ Việt Nam sẽ chiến thắng trong trận chiến Covid này nhé. Mọi người ơi cố lên!”.

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Sau khi nhận kết quả âm tính, siêu mẫu Xuân Lan vui mừng báo tin cho mọi người - Ảnh: FB

Trước đó, nữ siêu mẫu họ Nguyễn cũng không ngừng tuyên truyền với bạn bè, người hâm mộ hãy có ý thức trong việc phòng chống dịch. 

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Từ khóa:   Xuân Lan người mẫu Xuân Lan Xuân Lan xét nghiệm Covid-19

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