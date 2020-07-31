Mới học hết lớp 2, con trai Lê Phương đã cao gần bằng mẹ, điển trai như tài tử Hàn Quốc

Hậu trường 31/07/2020 16:26

Tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng con trai Lê Phương - bé Cà Pháo đã cao lớn bất ngờ. Gương mặt điển trai chuẩn "soái ca nhí" của cậu bé được khen ngợi hết lời.

Trước khi kết duyên với ca sĩ Trung Kiên, diễn viên Lê Phương từng đổ vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan. Họ có với nhau 1 cậu con trai chung là bé Cà Pháo.

Cậu bé chào đời năm 2012. Hiện con trai Lê Phương đã 8 tuổi và nhận được sự yêu mến của mọi người. Dù chỉ mới học hết lớp 2, nhưng Cà Pháo đã có chiều cao nổi bật hơn các bạn cùng lứa. Càng lớn, quý tử đầu lòng của Lê Phương được nhận xét đẹp trai như soái ca, sở hữu đôi mắt 1 mí như tài tử Hàn Quốc.

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Vẻ điển trai của con trai Lê Phương khi mới 8 tuổi - Ảnh: FB
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Cà Pháo được thừa hưởng nhiều nét đẹp nổi bật của ba mẹ - Ảnh: FB
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Vừa qua, vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên đã về Trà Vinh dự lễ tổng kết của con trai. Sau đó, cô làm tiệc sinh nhật sớm để cậu bé tạm biệt bạn bè thầy cô trước khi lên thành phố - Ảnh: FB

Hiện con trai Lê Phương đã lên Sài Gòn sống cùng ba mẹ và em gái. Trước đó, cậu bé được ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh. Thời gian rảnh, Lê Phương sẽ về quê thăm con hoặc đưa cậu bé lên thành phố chơi.

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Cậu bé sống rất tình cảm, biết quan tâm mẹ và em gái - Ảnh: FB

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Bé Cà Pháo sở hữu chiều cao vượt trội dù chỉ là học sinh tiểu học - Ảnh: FB

Sau khi Lê Phương tái hôn, bé Cà Pháo nhận được trọn tình yêu thương của ba dượng. Không phân biệt con chung con riêng, ca sĩ Trung Kiên hết lòng quan tâm và chăm sóc con trai của vợ như ruột thịt.

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