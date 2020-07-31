Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nữ ca sĩ Phi Nhung không thể bay sang Mỹ đoàn tụ cùng con gái.

Mới đây, nữ ca sĩ Phi Nhung khiến khán giả xót xa khi nghẹn ngào chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Cầu mong thế giới mau sớm bình an, để con được về Mỹ thăm con gái của con... Mẹ ơi chừng nào mẹ về vậy? Đau lòng lắm con biết không...”.

Được biết, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp nên mẹ con Phi Nhung đã phải xa cách nhiều tháng liền. Hiện tại, giọng ca “Chiều trên bản thượng” đang sống tại TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, con gái Phi Nhung đang làm y tá ở Mỹ.

Hai mẹ con Phi Nhung phải xa cách vì dịch bệnh - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ không giấu được sự lo lắng trước dịch bệnh: “Nhiều đêm tôi không ngủ vì nghe con kể ngày càng có nhiều người dương tính nCoV nhập viện. Biết tôi lo lắng, Wendy thường xuyên nhắn tin bảo tôi mọi việc đều ổn, dặn dò tôi bảo vệ sức khỏe cũng như các em nuôi ở Việt Nam…

Con gái lo ngược lại cho tôi, khuyên tôi ăn nhiều rau, tốt nhất ăn chay, dặn rửa tay nhiều lần. Wendy từ nhỏ đã mạnh mẽ và tự lập nên tôi tin tưởng con sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Dù vậy tôi liên tục nhắc nhở con cẩn thận. Tôi tự trấn an Wendy trẻ nên hệ miễn dịch và khả năng chống chịu với bệnh tật tốt hơn người cao tuổi”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận động viên, an ủi hai mẹ con Phi Nhung: “Thương hai mẹ con quá”, “Wendy cố gắng lên con ơi đừng để mẹ nhớ con mà buồn”, “Hai mẹ con chị cố gắng lên”, “Xúc động quá. Thương Wendy và ca sĩ Phi Nhung quá đi. Cầu mong mau hết dịch Covid-19 để hai mẹ con sum họp cùng nhau”, “Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe nha”…

"Cậu bé dân ca" Hồ Văn Cường nay đã lớn phổng phao khi đi cạnh mẹ nuôi Phi Nhung Trong khi Phi Nhung ngày càng trẻ đẹp thì Hồ Văn Cường lại ngày càng lớn phổng phao và điển trai, cao gần bằng mẹ nuôi.

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