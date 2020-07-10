Khoe nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 48, Phi Nhung tự nhận 'càng già càng trẻ'

Dù đã gần chạm ngưỡng 50 nhưng nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài đầy tươi trẻ.
- Phi Nhung khoe ảnh hiếm thưở thanh xuân, nhan sắc lai Tây xinh như nữ thần
- Ca sĩ Phi Nhung nhận thêm con nuôi thứ 23 khi phát hiện em bé được đặt ngay trước cửa nhà
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ kèm dòng trạng thái: “Không hiểu sao càng già càng trẻ... chắc tại khán giả yêu Phi Nhung nhiều quá đó”.
Trong loạt ảnh, giọng ca “Chiều lên bản thượng” diện trang phục nổi bật, cột tóc cao đầy trẻ trung. Ở tuổi 48, Phi Nhung khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc rạng rỡ bất chấp thời gian.
Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của nữ ca sĩ: “Dáng chị đẹp quá đi”, “Gừng càng già càng cay”, “Càng ngày chị càng trẻ đẹp ra nhiều nữa đó”, “Nếu nói quá thì người ta gọi là tiên nữ hạ phàm đó bé”, “Thần thái tuyệt vời chị hai ơi. Cứ như vậy chị yêu nhé”, “Tươi trẻ quá em”, “Dạo này ca sĩ nhìn rất trẻ đẹp yêu đời”…
Nổi tiếng với dòng nhạc bolero cùng chất giọng lạ, Phi Nhung được rất nhiều khán giả yêu mến. Hiện tại, nữ ca sĩ hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở thị trường hải ngoại. Tuy nhiên, cô vẫn thỉnh thoảng bay đi bay lại giữa Mỹ và Việt Nam để nhận show. Những chương trình có sự tham gia của Phi Nhung luôn được khán giả đón nhận nồng nhiệt.