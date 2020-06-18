Phi Nhung khoe ảnh hiếm thưở thanh xuân, nhan sắc lai Tây xinh như nữ thần

Hậu trường 18/06/2020 10:40

Đăng lại hình ảnh nhiều năm về trước, ca sĩ Phi Nhung được mọi người khen ngợi hết lời. Thời thanh xuân, cô sở hữu nét đẹp lai Tây quyến rũ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung thu hút sự quan tâm của mọi người khi đăng tải loạt ảnh thuở thanh xuân. Trong ảnh, cô diện trang phục trẻ trung, thời thượng với quần yếm và áo thun năng động. Mái tóc ngắn chấm vai giúp "bà mẹ đông con nhất showbiz" trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn. Vóc dáng mảnh mai, xinh xắn của Phi Nhung cũng khiến bao người say mê.

ca si phi nhung thoi tre

ca si phi nhung thoi tre 1
Nhan sắc xinh đẹp của Phi Nhung thời thanh xuân - Ảnh: FB

Bên cạnh những hình ảnh thanh xuân, giọng ca "Phận mồ côi" còn chia sẻ ảnh mới nhất để mọi người chiêm ngưỡng. Nhiều năm trôi qua, Phi Nhung cũng không thể tránh khỏi những vết tích thời gian, đặc biệt là thân hình tròn trịa hơn xưa. Dẫu vậy, cô vẫn nhận được cơn mưa lời khen bởi sự rạng rỡ và tươi trẻ ở tuổi 48.

ca si phi nhung thoi tre 2

ca si phi nhung thoi tre 3
Dù sắc vóc đã thay đổi nhiều nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được sự tự tin, cùng vẻ rạng ngời trên gương mặt - Ảnh: FB

Fan dành lời khen cho nữ ca sĩ: "Xưa đẹp hồn nhiên thơ ngây, nay đẹp theo thời gian mặc bốc lửa sành điệu. Gừng càng già càng cay nhưng vẫn xì tin so với tuổi, đáng ganh tỵ lắm nà", "Em của ngày xưa hay ngày nay em đều đáng yêu và xinh", "Cô ngày xưa nhìn ngây ngô, dễ thương quá", "Đẹp từ nhỏ", "Xưa và nay vẫn đẹp như nhau"...

ca si phi nhung thoi tre 4

ca si phi nhung thoi tre 5
Mọi người trầm trồ khi ngắm nhan sắc của Phi Nhung theo thời gian - Ảnh: FB

Phi Nhung sinh năm 1972, hoạt động ca hát chủ yếu ở thị trường hải ngoại. Bên cạnh chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người, khán giả còn yêu mến cô bởi các hoạt động thiện nguyện. Hiện tại, nữ ca sĩ đã nhận nuôi trên 20 em nhỏ không nơi nương tựa và chăm sóc, nuôi dạy như ruột thịt.

Ca sĩ Phi Nhung nhận thêm con nuôi thứ 23 khi phát hiện em bé được đặt ngay trước cửa nhà

Ca sĩ Phi Nhung nhận thêm con nuôi thứ 23 khi phát hiện em bé được đặt ngay trước cửa nhà

Ngoài cô con gái ruột ở Mỹ, Phi Nhung còn nhận nuôi hơn 20 người con ở Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung nhan sắc Phi Nhung ảnh thời trẻ của Phi Nhung

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026