Phi Nhung khoe ảnh hiếm thưở thanh xuân, nhan sắc lai Tây xinh như nữ thần

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung thu hút sự quan tâm của mọi người khi đăng tải loạt ảnh thuở thanh xuân. Trong ảnh, cô diện trang phục trẻ trung, thời thượng với quần yếm và áo thun năng động. Mái tóc ngắn chấm vai giúp "bà mẹ đông con nhất showbiz" trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn. Vóc dáng mảnh mai, xinh xắn của Phi Nhung cũng khiến bao người say mê.

Bên cạnh những hình ảnh thanh xuân, giọng ca "Phận mồ côi" còn chia sẻ ảnh mới nhất để mọi người chiêm ngưỡng. Nhiều năm trôi qua, Phi Nhung cũng không thể tránh khỏi những vết tích thời gian, đặc biệt là thân hình tròn trịa hơn xưa. Dẫu vậy, cô vẫn nhận được cơn mưa lời khen bởi sự rạng rỡ và tươi trẻ ở tuổi 48.

Dù sắc vóc đã thay đổi nhiều nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được sự tự tin, cùng vẻ rạng ngời trên gương mặt - Ảnh: FB

Fan dành lời khen cho nữ ca sĩ: "Xưa đẹp hồn nhiên thơ ngây, nay đẹp theo thời gian mặc bốc lửa sành điệu. Gừng càng già càng cay nhưng vẫn xì tin so với tuổi, đáng ganh tỵ lắm nà", "Em của ngày xưa hay ngày nay em đều đáng yêu và xinh", "Cô ngày xưa nhìn ngây ngô, dễ thương quá", "Đẹp từ nhỏ", "Xưa và nay vẫn đẹp như nhau"...

Mọi người trầm trồ khi ngắm nhan sắc của Phi Nhung theo thời gian - Ảnh: FB

Phi Nhung sinh năm 1972, hoạt động ca hát chủ yếu ở thị trường hải ngoại. Bên cạnh chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người, khán giả còn yêu mến cô bởi các hoạt động thiện nguyện. Hiện tại, nữ ca sĩ đã nhận nuôi trên 20 em nhỏ không nơi nương tựa và chăm sóc, nuôi dạy như ruột thịt.