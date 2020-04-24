Ngắm loạt ảnh thời trẻ của Phi Nhung, nét đẹp lai Tây thanh tú khiến ai cũng phải trầm trồ

Hậu trường 24/04/2020 10:34

Thuở đôi mươi, ca sĩ Phi Nhung từng là giai nhân đình đám của làng nhạc Việt. Cô sở hữu gương mặt lai Tây với nhiều đường nét cuốn hút.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, ca sĩ Phi Nhung được khán giả trong nước và hải ngoại mến mộ. So với những sao nữ cùng thời hát dòng nhạc bolero, Phi Nhung gây ấn tượng đặc biệt bởi nhan sắc lai Tây. Thuở đôi mươi, "người mẹ đông con nhất showbiz Việt" từng được mệnh danh là "giai nhân làng nhạc", làm bao người xao xuyến. Nếu nét đẹp lai làm khổ cô thời thơ ấu thì lúc vào nghề, nó lại giúp Phi Nhung tỏa sáng hơn khi đứng trên sân khấu trình diễn những ca khúc buồn sâu lắng.

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Nét đẹp cuốn hút của Phi Nhung thời trẻ - Ảnh: FB

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Nét đẹp lai Tây khiến cô trở nên nổi bật hơn và có sức hút riêng - Ảnh: FB

Mới đây, một loạt hình ảnh Phi Nhung thuở đôi mươi bất ngờ được cộng đồng mạng "khai quật" lại. Thời trẻ, giọng ca "Ru lại câu hò" sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú với nét đẹp Tây - Việt hài hòa. Cô có đôi mắt to tròn hút hồn, mũi cao, khuôn miệng duyên. Những đường nét này được kết hợp một cách hoàn hảo, làm bao người phải trầm trồ trước dung nhan sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng của Phi Nhung.

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Sau sân khấu, cô vô cùng tươi tắn với trang phục đời thường năng động - Ảnh: FB
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Nhan sắc hiện tại của Phi Nhung ở tuổi 48 - Ảnh: FB

Xinh đẹp, giỏi giang và có giọng hát ngọt ngào nhưng cuộc đời Phi Nhung lại trải qua nhiều thăng trầm. Cô có tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn tình cảm gia đình khi không được sống cùng mẹ. Năm 17 tuổi, nữ ca sĩ sang Mỹ phải làm đủ nghề để kiếm sống và sau đó bén duyên với nghiệp ca hát. Có thể nói, thành công đến với Phi Nhung không hề dễ dàng nhưng lại rất bền lâu.

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