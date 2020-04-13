Phi Nhung tuyên bố sẽ không lấy chồng đến cuối đời, dân mạng khuyên gì?

Ca sĩ Phi Nhung gây bất ngờ khi đăng tải dòng tâm sự với tuyên bố sẽ không lấy chồng đến cuối đời. Quyết định của cô được nhiều người ủng hộ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải bức ảnh mặt mộc khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 48. Kèm theo đó, cô viết dòng tâm sự nhắn gửi đến người hâm mộ về chuyện sẽ không lấy chồng.

Phi Nhung chia sẻ: "Sao rồi các gà con. Chị lớn, chị nhỏ, sau cuộc nói chuyện có vui vẻ không nè. Phi Nhung vẫn đứng hát, vẫn đứng đó nhìn từng đám gà con lặng lẽ đi lấy chồng hoặc đi xa, còn Phi Nhung vẫn là Phi Nhung - một ca sĩ mãi mãi cuối đời. An tâm, Phi Nhung không lấy chồng gì đâu. Mãi mãi là của FC đội áo xanh bền vững”.

Nữ ca sĩ khoe mặt mộc ở tuổi U50 - Ảnh: FB

Mọi người cho rằng, nguyên nhân khiến nữ ca sĩ đưa ra quyết định này là vì tuổi thơ thiếu tình cảm của mẹ. Ngày thơ bé, Phi Nhung ở với ông bà ngoại vì mẹ "đi bước nữa".

Quyết định của cô được nhiều người ủng hộ: "Cuộc đời của chị không còn thiếu nợ đàn ông, sống một mình là một điều may mắn đó chị", "Cái gì đến sẽ đến, luôn ủng hộ cô", "Sống vui ý nghĩa và thoải mái là được chị gái ạ"...

Tuy nhiên, một số người tỏ ra lo lắng cho nữ ca sĩ: "Như thế thì thiệt cho chị quá, chị cứ đi lấy chồng chị ạ"...



Hiện ca sĩ Phi Nhung đã nhận hơn 20 trẻ làm con nuôi - Ảnh: FB

Cô có một người con gái ruột đang định cư tại Mỹ - Ảnh: FB

Được biết, tuổi thơ của Phi Nhung rất cơ cực. Vì thế mà sau khi thành công cô luôn cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nữ ca sĩ không có thói quen mua sắm đồ hiệu đắt tiền dù sự nghiệp vững vàng, được khán giả trong và ngoài nước mến mộ. Thay vào đó, cô dùng tiền vào các hoạt động thiện nguyện, kinh doanh nhà hàng chay để lo cho các con nuôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-nhung-tuyen-bo-se-khong-lay-chong-den-cuoi-doi-dan-mang-khuyen-gi-356580.html