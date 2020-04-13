Phi Nhung tuyên bố sẽ không lấy chồng đến cuối đời, dân mạng khuyên gì?

Hậu trường 13/04/2020 17:12

Ca sĩ Phi Nhung gây bất ngờ khi đăng tải dòng tâm sự với tuyên bố sẽ không lấy chồng đến cuối đời. Quyết định của cô được nhiều người ủng hộ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải bức ảnh mặt mộc khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 48. Kèm theo đó, cô viết dòng tâm sự nhắn gửi đến người hâm mộ về chuyện sẽ không lấy chồng.

Phi Nhung chia sẻ: "Sao rồi các gà con. Chị lớn, chị nhỏ, sau cuộc nói chuyện có vui vẻ không nè. Phi Nhung vẫn đứng hát, vẫn đứng đó nhìn từng đám gà con lặng lẽ đi lấy chồng hoặc đi xa, còn Phi Nhung vẫn là Phi Nhung - một ca sĩ mãi mãi cuối đời. An tâm, Phi Nhung không lấy chồng gì đâu. Mãi mãi là của FC đội áo xanh bền vững”.

Phi Nhung tuyên bố sẽ không lấy chồng đến cuối đời, dân mạng khuyên gì? - Ảnh 1
Nữ ca sĩ khoe mặt mộc ở tuổi U50 - Ảnh: FB

Mọi người cho rằng, nguyên nhân khiến nữ ca sĩ đưa ra quyết định này là vì tuổi thơ thiếu tình cảm của mẹ. Ngày thơ bé, Phi Nhung ở với ông bà ngoại vì mẹ "đi bước nữa".

Quyết định của cô được nhiều người ủng hộ: "Cuộc đời của chị không còn thiếu nợ đàn ông, sống một mình là một điều may mắn đó chị", "Cái gì đến sẽ đến, luôn ủng hộ cô", "Sống vui ý nghĩa và thoải mái là được chị gái ạ"...

Tuy nhiên, một số người tỏ ra lo lắng cho nữ ca sĩ: "Như thế thì thiệt cho chị quá, chị cứ đi lấy chồng chị ạ"...

Phi Nhung tuyên bố sẽ không lấy chồng đến cuối đời, dân mạng khuyên gì? - Ảnh 2
Hiện ca sĩ Phi Nhung đã nhận hơn 20 trẻ làm con nuôi - Ảnh: FB
Phi Nhung tuyên bố sẽ không lấy chồng đến cuối đời, dân mạng khuyên gì? - Ảnh 3
Cô có một người con gái ruột đang định cư tại Mỹ - Ảnh: FB

Được biết, tuổi thơ của Phi Nhung rất cơ cực. Vì thế mà sau khi thành công cô luôn cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nữ ca sĩ không có thói quen mua sắm đồ hiệu đắt tiền dù sự nghiệp vững vàng, được khán giả trong và ngoài nước mến mộ. Thay vào đó, cô dùng tiền vào các hoạt động thiện nguyện, kinh doanh nhà hàng chay để lo cho các con nuôi.

Bận rộn với công việc y tá ở Mỹ, con gái Phi Nhung vẫn dành tặng mẹ điều đặc biệt trong ngày sinh nhật

Bận rộn với công việc y tá ở Mỹ, con gái Phi Nhung vẫn dành tặng mẹ điều đặc biệt trong ngày sinh nhật

Không thể cùng mẹ đón sinh nhật nhưng Wendy Phạm vẫn khiến nữ ca sĩ Phi Nhung xúc động với lời nhắn gửi đầy ngọt ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung cuộc sống của Phi Nhung con gái Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026