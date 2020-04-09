Mong fan đừng tặng quà cho mình vào sinh nhật, Phi Nhung nhắn gửi: ‘Để dành tiền xoay sở’

Hậu trường 09/04/2020 17:18

Ca sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ xúc động khi nhắn gửi tâm sự từ tận đáy lòng. Cô khuyên mọi người đừng gửi tặng hoa hay quà cho mình mà hãy dành tiền lo cho cuộc sống.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ đăng tải bức tâm thư dài dặn dò người hâm mộ. Được biết, ngày mai (10/4) là sinh nhật của nữ ca sĩ. Tuy nhiên cô không muốn mọi người phải tốn tiền mua quà và hoa tặng mình. Thay vào đó, giọng ca “Phận mồ côi” muốn người hâm mộ để dành số tiền đó trang trải cuộc sống giữa thời điểm dịch Covid-19 hoành hành.

sinh nhat ca si phi nhung
Nữ ca sĩ khuyên fan đừng gửi tặng hoa hay quà cho mình - Ảnh: FB

Cô viết: “Cả đội áo xanh ơi, các chị gà lớn gà nhỏ gà con... ngày mai là sinh nhật của Phi Nhung, Nhung có một lời muốn nói. Trong thời gian này, tất cả đừng tặng quà hay hoa gì cho Phi Nhung mà hãy để dành tiền mai mốt hết dịch thì đi làm trở lại mà có tiền xoay sở. Hãy để dành mua khẩu trang hay nước rửa tay chăm sóc bản thân mình. Như vậy là Phi Nhung mừng và hạnh phúc lắm rồi. Sáng nay, Phi Nhung nhận được 3 bình hoa và trái cây vậy là hạnh phúc lắm lắm”.

Nữ ca sĩ cũng nói lên mong muốn của bản thân trong ngày sinh nhật. Không cầu gì lớn lao cho mình, Phi Nhung mong mọi người cùng cầu nguyện để đẩy lùi dịch Covid-19: “Nếu muốn Phi Nhung vui thì tối mai cả gia đình đội áo xanh mình hãy tự đốt nến cầu nguyện cho Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung cầu mong mau hết bệnh dịch để tất cả được đi làm trở lại bình thường. Quyết định vậy nhé, Phi Nhung cầu mong thế giới bình an và riêng đội áo xanh thì khỏe mạnh nhé".

sinh nhat ca si phi nhung 1
Trước đó, cô đã gửi sang Mỹ cho con gái 400 chiếc khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được sự ngợi khen và hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Mọi người cũng gửi đến Phi Nhung nhiều lời chúc ý nghĩa. Một tài khoản mạng bày tỏ: “Phi Nhung tuyệt vời nhất. Phi Nhung lúc nào cũng chỉ lo cho mọi người, lo cho việc đại sự, lo cho việc chung mà chẳng nghĩ quyền lợi cho riêng mình. Quá nể phục chị. Chúc gia đình Phi Nhung sức khỏe, an lành. Ngày mai 10 tháng 4 chúc Nhung sinh nhật vui vẻ".

Biết mẹ lo lắng đến mất ngủ, con gái ruột Phi Nhung gửi lời trấn an đầy xúc động

Biết mẹ lo lắng đến mất ngủ, con gái ruột Phi Nhung gửi lời trấn an đầy xúc động

Vì lo cho con gái đang làm y tá tại Mỹ, ca sĩ Phi Nhung bất an và thường xuyên mất ngủ. Tuy nhiên, khi nghe Wendy trấn an, cô đã an tâm hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung sinh nhật Phi Nhung dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026