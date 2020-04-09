Mong fan đừng tặng quà cho mình vào sinh nhật, Phi Nhung nhắn gửi: ‘Để dành tiền xoay sở’

Ca sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ xúc động khi nhắn gửi tâm sự từ tận đáy lòng. Cô khuyên mọi người đừng gửi tặng hoa hay quà cho mình mà hãy dành tiền lo cho cuộc sống.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ đăng tải bức tâm thư dài dặn dò người hâm mộ. Được biết, ngày mai (10/4) là sinh nhật của nữ ca sĩ. Tuy nhiên cô không muốn mọi người phải tốn tiền mua quà và hoa tặng mình. Thay vào đó, giọng ca “Phận mồ côi” muốn người hâm mộ để dành số tiền đó trang trải cuộc sống giữa thời điểm dịch Covid-19 hoành hành.

Nữ ca sĩ khuyên fan đừng gửi tặng hoa hay quà cho mình - Ảnh: FB

Cô viết: “Cả đội áo xanh ơi, các chị gà lớn gà nhỏ gà con... ngày mai là sinh nhật của Phi Nhung, Nhung có một lời muốn nói. Trong thời gian này, tất cả đừng tặng quà hay hoa gì cho Phi Nhung mà hãy để dành tiền mai mốt hết dịch thì đi làm trở lại mà có tiền xoay sở. Hãy để dành mua khẩu trang hay nước rửa tay chăm sóc bản thân mình. Như vậy là Phi Nhung mừng và hạnh phúc lắm rồi. Sáng nay, Phi Nhung nhận được 3 bình hoa và trái cây vậy là hạnh phúc lắm lắm”.

Nữ ca sĩ cũng nói lên mong muốn của bản thân trong ngày sinh nhật. Không cầu gì lớn lao cho mình, Phi Nhung mong mọi người cùng cầu nguyện để đẩy lùi dịch Covid-19: “Nếu muốn Phi Nhung vui thì tối mai cả gia đình đội áo xanh mình hãy tự đốt nến cầu nguyện cho Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung cầu mong mau hết bệnh dịch để tất cả được đi làm trở lại bình thường. Quyết định vậy nhé, Phi Nhung cầu mong thế giới bình an và riêng đội áo xanh thì khỏe mạnh nhé".

Trước đó, cô đã gửi sang Mỹ cho con gái 400 chiếc khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được sự ngợi khen và hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Mọi người cũng gửi đến Phi Nhung nhiều lời chúc ý nghĩa. Một tài khoản mạng bày tỏ: “Phi Nhung tuyệt vời nhất. Phi Nhung lúc nào cũng chỉ lo cho mọi người, lo cho việc đại sự, lo cho việc chung mà chẳng nghĩ quyền lợi cho riêng mình. Quá nể phục chị. Chúc gia đình Phi Nhung sức khỏe, an lành. Ngày mai 10 tháng 4 chúc Nhung sinh nhật vui vẻ".

Biết mẹ lo lắng đến mất ngủ, con gái ruột Phi Nhung gửi lời trấn an đầy xúc động Vì lo cho con gái đang làm y tá tại Mỹ, ca sĩ Phi Nhung bất an và thường xuyên mất ngủ. Tuy nhiên, khi nghe Wendy trấn an, cô đã an tâm hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mong-fan-dung-tang-qua-cho-minh-vao-sinh-nhat-phi-nhung-nhan-gui-de-danh-tien-xoay-so-356279.html