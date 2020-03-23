Phi Nhung hé lộ ảnh hiếm trong đám cưới 16 năm trước của ca sĩ Mạnh Quỳnh

Ca sĩ Phi Nhung thu hút sự chú ý khi bất ngờ đăng tải bức ảnh hiếm trong lễ cưới của ca sĩ Mạnh Quỳnh nhiều năm trước.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh được xem là "người tình" sân khấu một thời. Tên tuổi của cặp đôi gắn liền với nhiều ca khúc bolero trữ tình đình đám, được khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến.

Trên sân khấu, cả hai biểu diễn ăn ý đến mức nhiều khán giả mong họ nên duyên ngoài đời. Thế nhưng thực tế, mỗi người có một cuộc sống hoàn toàn khác. Họ chỉ là những người đồng nghiệp, bạn thân, tri kỷ của nhau.

Cặp đôi hợp tác trong nhiều dự án âm nhạc suốt hơn 20 năm qua - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải loạt ảnh theo thời gian với Mạnh Quỳnh trên trang cá nhân. Cô viết: "Xem lại những tấm hình cũ, thấy vóc dáng hồi xưa thích quá. Bây giờ, đứa nào cũng mập".

Cặp đôi thân thiết cả trên sân khấu và cuộc sống ngoài đời - Ảnh: FB

Trong rất nhiều hình ảnh, đáng chú ý nhất là khoảnh khắc cách đây 16 năm, Phi Nhung cùng bạn bè tham dự hôn lễ của ca sĩ Mạnh Quỳnh vào năm 2004.

Phi Nhung đến chúc mừng ca sĩ Mạnh Quỳnh trong ngày anh kết hôn - Ảnh: FB

Phi Nhung tươi cười chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Cô được khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh xắn. Về phía Mạnh Quỳnh, so với 16 năm trước thì hiện tại, anh được nhận xét mập và phong độ hơn.

Dưới bài viết, mọi người tỏ lòng ngưỡng mộ trước tình bạn thân thiết của cặp đôi sau nhiều năm đứng chung sân khấu. Một fan bày tỏ: “Nhìn tấm hình thật tiếc cho chị, nhưng thôi anh chị vẫn luôn gắn bó với nhau đến bây giờ là tuyệt vời lắm rồi. Thứ tình cảm đó chân tình, cao quý, hiếm ai có được”.

Mạnh Quỳnh có cuộc sống ấm êm tại Mỹ cùng vợ con - Ảnh: Internet

Được biết, Phi Nhung chính là “bà mối” giúp Mạnh Quỳnh và bà xã Cẩm Diệu nên duyên vợ chồng. Hiện nam ca sĩ có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ hiền và hai con tại Mỹ.

Dịch Covid-19 hoành hành, Phi Nhung xót xa khi con gái phải làm việc cật lực tại Mỹ Dù nhớ con gái nhưng ca sĩ Phi Nhung không thể bay qua Mỹ thăm. Cô xót xa khi Wendy Phạm phải làm việc không được nghỉ ngơi vì dịch Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-nhung-he-lo-anh-hiem-trong-dam-cuoi-16-nam-truoc-cua-ca-si-manh-quynh-354560.html