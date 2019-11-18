Khoe ảnh bên 'người tình' Phi Nhung 20 năm trước, Mạnh Quỳnh bùi ngùi nhớ lại kỷ niệm khó quên

Sau 20 năm đứng chung sân khấu, ca sĩ Mạnh Quỳnh tin rằng mình và Phi Nhung là đôi song ca "có một không hai".
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Kỷ niệm 20 năm hợp tác với "người tình sân khấu" Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh đăng tải bức ảnh cách đây nhiều năm kèm dòng tâm sự đầy cảm xúc.
Anh tin rằng cả hai là cặp đôi huyền thoại có một không hai: "Tháng 12 năm nay là tròn 20 năm mình đứng chung trên sân khấu với nhau rồi bạn nhỉ. Từ những ngày đầu hai đứa ốm nhom kết hợp với nhau bài song ca Dù anh nghèo, Giã từ thế kỷ vào năm 1999 cho đến hôm nay chúng ta đã là đôi song ca huyền thoại, có một không hai".
Dù song ca cùng không ít ca sĩ nữ nhưng anh vẫn dành cho Phi Nhung tình cảm vô cùng đặc biệt. Với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung là người bạn diễn ăn ý và bá đạo nhất hành tinh.
"Tính đến nay mình đã đi chung với nhau, vượt qua bao thăng trầm của nền âm nhạc. Mình sẽ làm gì đây trong những ngày sắp tới? Cho những khán thính giả trung thành thật sự của mình suốt 20 năm qua đây? Bạn thay mình lo mọi việc được không?. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chúng ta luôn mãi là người tình trên sân khấu, người bạn diễn ăn ý nhất và cũng bá đạo nhất hành tinh bạn nhé", anh tâm sự.
Dòng tâm sự của Mạnh Quỳnh viết cho "người tình sân khấu" một thời thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận. Đông đảo người hâm mộ đã nhắn gửi những lời yêu thương đến thần tượng.