Tất tả chạy show, Phi Nhung bị ngã đến bầm dập nhưng quyết không bỏ khán giả ra về

Hậu trường 20/09/2019 11:13

Hình ảnh nữ ca sĩ Phi Nhung bị té ngã bầm dập hết tay chân khi chạy show khiến người hâm mộ lo lắng.

Mặc dù hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở thị trường hải ngoại nhưng nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn thường xuyên bay đi bay lại giữa Mỹ và Việt Nam để nhận show. Khoảng thời gian gần đây, nữ ca sĩ còn tham gia một số chương trình gameshow để chia sẻ về cuộc sống hiện tại với những khán giả yêu mến cô.

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Không chỉ đắt show ở hải ngoại mà nữ ca sĩ còn nhận được nhiều lời mời hát trong nước - Ảnh: Internet

Mới đây, Phi Nhung vừa từ Mỹ trở về Việt Nam để nhận một show diễn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ hải ngoại lại gặp sự cố té ngã trong quá trình chạy show. Trên trang cá nhân, giọng ca “Chiều lên bản thượng” chia sẻ: “Từ Mỹ về hát một show đám cưới, bất chấp ngày gió. Có show là hát, không được quyền bỏ show. Bây giờ chân của bé nè cả nhà. Mà tối nay bay về Mỹ lại. Hẹn không mặc áo đầm...”.

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Hình ảnh được Phi Nhung chia sẻ - Ảnh: FB
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Dù bị thương nhưng nữ ca sĩ vẫn cố gắng hoàn thành show diễn - Ảnh: FB

Người hâm mộ không khỏi xót xa khi thấy phần cổ chân và đầu gối của Phi Nhung đầy vết trầy xước và sưng tấy. Dưới bình luận của nữ ca sĩ, bạn bè và người hâm mộ liên tục để lại bình luận hỏi han sức khỏe của cô: “Hai ơi! Hai giữ sức khỏe nhé”, “Ngã hay sao mà nặng quá vầy nè. Bầm tím hết vậy chị Hai”, “Trời nhìn đau quá em ơi”, “Chị cố gắng nghỉ ngơi nhé chị, đau lắm”, “Thương em chân như vậy tối em lại đi tiếp rồi”…

Trước sự quan tâm của khán giả, Phi Nhung không quên gửi lời cảm ơn và trấn an mọi người: “Hai không sao hết. Cả nhà an tâm đừng lo. Hết xui rồi đó....

Phi Nhung, Đan Trường nói về việc xuất hiện tại lễ ra mắt dự án 'ma' của Alibaba

Phi Nhung, Đan Trường nói về việc xuất hiện tại lễ ra mắt dự án 'ma' của Alibaba

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt dự án của công ty địa ốc Alibaba, Phi Nhung, Đan Trường và MC Thanh Bạch đang nhận về chỉ trích liên quan đến câu chuyện hình ảnh, trách nhiệm của nghệ sĩ.

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