Lần hiếm hoi Phi Nhung nói về con gái ruột 27 tuổi, tiết lộ con từng đi bác sĩ tâm lý vì áp lực học hành

Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người khi hạnh phúc khoe con gái đã tìm được công việc tốt ở Mỹ. Ước mơ lớn nhất của Phi Nhung là con gái trở thành một y tá tốt, hiền lành và có ích cho xã hội đã trở thành hiện thực.

Sau hơn 20 năm giấu kín, tháng 4/2017, Phi Nhung lần đầu công khai con gái ruột là Wendy Phạm, sinh năm 1992 hiện đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Thời điểm đó, Wendy Phạm vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành y tá và đang học thạc sĩ. Thành tích học tập đáng nể của con gái khiến Phi Nhung vô cùng tự hào.

Phi Nhung viết: "Mẹ cảm ơn tình yêu to lớn nhất đời của mẹ. Chúc mừng con gái của mẹ đã hoàn thành xong những ước mơ của mẹ hằng mong mỏi.

Giờ con hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và sau này về phụ mẹ lo cho các em con nhé!

Còn 1 lời hứa với mẹ là về Việt Nam thăm khám bệnh cho bà con ở vùng sâu vùng xa, từ giờ phút này mẹ con mình bắt đầu thực hiện ước mơ này nha con".

Đặc biệt, giọng ca Phận mồ côi cũng tâm sự, để đạt được kết quả như hôm nay, Wendy Phạm chịu rất nhiều áp lực. Thậm chí, cô từng đi bác sĩ tâm lý để điều trị. Cuối cùng, sau nhiều năm nỗ lực hết mình, con gái Phi Nhung đã vượt qua tất cả, ra trường với thành tích cao, tìm được việc làm tốt.

Sau khi được ca sĩ Phi Nhung công khai, Wendy nhiều lần về Việt Nam cùng mẹ tham gia các hoạt động từ thiện ý nghĩa - Ảnh: FBNV

“Các bạn biết không, trong mấy năm học bé Wendy áp lực rất nhiều... áp lực đến nỗi phải đi bác sĩ tâm lý. Nhưng cuối cùng cũng bỏ từ từ ra cái bằng thạc sĩ. Thật sự nằm mơ cũng không nghĩ con mình được như vậy. Nhung sẽ hứa với bà con, hai mẹ con sẽ sống bằng tấm lòng chân thật với bà con hải ngoại và trong nước... mong bà con ủng hộ cho hai mẹ con nhé”, nữ ca sĩ viết.