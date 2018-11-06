Im lặng suốt 20 năm, Phi Nhung lần đầu hé lộ lý do 'thề độc' không nhìn mặt danh ca Phương Dung

Hậu trường 06/11/2018 11:30

Sau thời gian dài im lặng trước phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung đã lên tiếng về thông tin "thề độc" không nhìn mặt danh ca Phương Dung.

Cách đây ít lâu, lùm xùm giữa Dương Triệu Vũ - Đàm Vĩnh Hưng và danh ca Phương Dung đã khiến dư luận râm ran một thời gian dài. Câu chuyện bắt đầu khi Dương Triệu Vũ đăng tải một status ngầm ý nói danh ca Phương Dung có thành kiến với team của anh trong một gameshow truyền hình. Ngay sau đó, nữ danh ca lớn tuổi đã phản bác gay gắt, cho rằng Dương Triệu Vũ hỗn láo với bậc tiền bối trong nghề. Câu chuyện càng căng thẳng hơn khi Đàm Vĩnh Hưng ra mặt bênh vực đàn em với một bài viết dài trên mạng xã hội.

"Cô là tiền bối của tụi con và là giám khảo - và tụi con cũng am hiểu luật chơi. Nhưng tụi con cũng được quyền bày tỏ suy nghĩ và những cảm xúc của mình chứ cô! Cô dùng chữ hỗn hào ở đây là không trúng! Con khẳng định một cách chắc chắn là không trúng! Status của Dương Triệu Vũ không có một từ nào để gọi là hỗn hào", anh nói.

Cũng từ lùm xùm này, Đàm Vĩnh Hưng hé lộ câu chuyện danh ca Phương Dung từng có một lần nói nặng nhẹ khiến Phi Nhung giận đến nỗi thề không nhìn mặt. 

Im lặng suốt 20 năm, Phi Nhung lần đầu hé lộ lý do 'thề độc' không nhìn mặt danh ca Phương Dung - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ Phi Nhung từng "thề độc" sẽ không nhìn mặt danh ca Phương Dung nữa - Ảnh: Internet

Về phía Phi Nhung, sau thời gian im lặng trước phát biểu của Đàm Vĩnh Hưng thì mới đây chị đã lên tiếng làm rõ vấn đề. Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn báo chí, nữ ca sĩ khẳng định danh ca Phương Dung từng động chạm đến mẹ của mình và câu chuyện cũng đã xảy ra từ rất lâu.

“Nói về cô Phương Dung, cô giống như người mẹ của mình. Hồi đó Nhung mới đi hát thì tính của Nhung hơi ngông cuồng. Nói xấu Nhung sao cũng được nhưng mà đừng có đụng chạm đến mẹ Nhung. Đụng chạm tới mẹ Nhung thì Nhung không bao giờ tha thứ. Có lần Nhung cũng đã thề độc với cô Phương Dung nhưng bây giờ thì không nói ra được”, Phi Nhung tiết lộ.

Tuy đã bỏ qua chuyện cũ nhưng Phi Nhung khẳng định vẫn chưa thể tha thứ cho danh ca Phương Dung. Dù vậy, nữ ca sĩ không muốn câu chuyện ồn ào thêm nên đã im lặng cho đến bây giờ.

“Câu chuyện giữa cô Phương Dung và Nhung thì Nhung chưa bao giờ nói với ai nhưng khi nghe anh Đàm nói thì Nhung vui miệng rồi nói ra. Từ 26 tuổi cho đến bây giờ cũng bốn mươi mấy rồi sẽ có sự suy nghĩ khác hơn. Nhung nghĩ cô Phương Dung cũng hiểu được điều mà Nhung buồn. Cô cũng là người lớn, cũng giống như mẹ mình bây giờ thì Nhung cũng đã bỏ qua cho cô rồi. Tuy nhiên, bỏ qua là bỏ qua trong hiện tại nhưng mà trong lòng khi đã đụng tới mẹ của Nhung thì Nhung nghĩ là Nhung sẽ không bao giờ tha thứ được”, Phi Nhung tâm sự.

Im lặng suốt 20 năm, Phi Nhung lần đầu hé lộ lý do 'thề độc' không nhìn mặt danh ca Phương Dung - Ảnh 2
Danh ca Phương Dung và Phi Nhung cùng ngồi ghế nóng trong một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet
Im lặng suốt 20 năm, Phi Nhung lần đầu hé lộ lý do 'thề độc' không nhìn mặt danh ca Phương Dung - Ảnh 3
Phi Nhung tiết lộ vì danh ca Phương Dung đụng đến mẹ mình nên khó có thể tha thứ - Ảnh: Internet
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Phi Nhung cúi đầu xin lỗi vì đi muộn họp báo show hơn 1 tiếng đồng hồ

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Từ khóa:   Phi Nhung Phi Nhung và danh ca Phương Dung Đàm Vĩnh Hưng

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