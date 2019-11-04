Đây là lần hiếm hoi ca sĩ Phi Nhung chia sẻ về con gái ruột trên trang cá nhân. Cô xót xa khi Wendy Phạm phải làm việc vất vả tại Mỹ.

Nổi tiếng và có rất nhiều con nuôi nhưng ca sĩ Phi Nhung lại giấu kín về con gái ruột. Mãi đến năm 2017, giọng ca Phận mồ côi mới công khai về Wendy Phạm. Nữ ca sĩ tự hào khoe con gái vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành y tá tại Mỹ. Hiện tại, con gái Phi Nhung đang sống và làm việc tại Mỹ.

Con gái Phi Nhung sinh năm 1992 - Ảnh: FB

Mới đây, bà mẹ nhiều con nhất showbiz Việt gây chú ý khi viết về con gái ruột. Nữ ca sĩ xót xa nghe Wendy Phạm tâm sự chuyện phải làm việc vất vả tại Mỹ, tay thô ráp, chân bị thương sưng tấy.

Cô kể: "Bên kia gửi về... đi làm rồi con mới thấy áp lực và mới biết thương mẹ nhiều... nhiều lắm mẹ ơi. Con làm trong phòng mổ lúc nào cũng mang mặt nạ rất nặng. Và mang bao tay đến nỗi khô hết bàn tay, đẩy xe bệnh nhân từ phòng mổ ra bị cán lên chân bầm tím".

Làm y tá tại Mỹ, Wendy chịu nhiều vất vả khiến mẹ ruột đau lòng - Ảnh: FB

Phi Nhung càng thương cho con gái hơn vì không có mẹ bên cạnh cận kề chăm sóc. Nữ ca sĩ động viên Wendy, hứa sẽ bù đắp sau khi sang Mỹ.

"Con có biết mẹ đau lòng lắm không con... con biết không. Đọc tin nhắn của con mà nước mắt mẹ chảy không ngừng. Con ráng mẹ về nấu nước mát cho con uống. Làm nghề nào cũng khổ hết đó con yêu của mẹ, quan trọng là tâm của mình phải hết sức với nghề, với bệnh nhân nha con... Mẹ về chăm sóc bù lại cho con nha, huhuhu", cô viết.

Dưới phần bình luận, Phi Nhung nghẹn ngào: "Từ ngày đi làm mẹ thật sự thương đau lòng. Thà để mẹ làm, mẹ khổ chứ mẹ không thích con khổ... nhưng lỡ mai mốt mẹ có gì thì con phải sống như thế nào. Cố lên con nhé".

Phi Nhung khoe ảnh bên con gái khi có dịp sang Mỹ - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của bà mẹ đơn thân khiến cư dân mạng vô cùng xúc động. Mọi người nhanh chóng để lại lời động viên hai mẹ con.

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