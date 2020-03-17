Dịch Covid-19 hoành hành, Phi Nhung xót xa khi con gái phải làm việc cật lực tại Mỹ

Dù nhớ con gái nhưng ca sĩ Phi Nhung không thể bay qua Mỹ thăm. Cô xót xa khi Wendy Phạm phải làm việc không được nghỉ ngơi vì dịch Covid-19.

Được biết, con gái ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm đang làm y tá tại một bệnh viện lớn ở Mỹ. Hiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này. Bởi vậy, con gái nữ ca sĩ phải làm việc cật lực mỗi ngày. Mới đây, giọng ca "Phận mồ côi" nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi cập nhật tình hình của con gái nơi xứ người.

Dù sống và làm việc tại Mỹ nhưng con gái Phi Nhung nhiều lần về Việt Nam làm từ thiện với mẹ - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh mới nhất của Wendy Phạm trong trang phục y tá kèm dòng chia sẻ: "Mùa dịch cúm corona... Mỹ cũng lây lan nữa mẹ ơi. Con cũng đi làm không được nghỉ ngơi. Mẹ và bà con Việt Nam phải bảo trọng nha... nhưng chuyện gì Mẹ cũng bình tĩnh con tự lo cho con được... huhuhu. Nhớ con mà mẹ không dám đi về... huhuhu love you baby tóc vàng của mẹ".

Không thể về thăm con, Phi Nhung chỉ biết ngắm ảnh để bớt nhớ - Ảnh: FB

Bức ảnh con gái Phi Nhung mặt nổi nhiều mụn vì không được nghỉ ngơi đầy đủ khiến mọi người xót xa. Dưới bài viết, dân mạng động viên nữ ca sĩ và chúc Wendy Phạm bình an giữa mùa dịch.

Mọi người bày tỏ: "Tội nghiệp hai mẹ con. Chúc hai mẹ con thật nhiều sức khỏe vui vẻ, sớm được đoàn tụ", "Bên bến bờ Tây mong bé bình an. Hãy bảo trọng nha nàng công chúa bé nhỏ", "Thương quá, mặt chị ấy vẫn còn mụn nhiều, nay dịch nữa lại phải mang khẩu trang nhiều hơn"...

Nữ ca sĩ quyết định đóng cửa hai nhà hàng chay vì ảnh hưởng của dịch bệnh - Ảnh: Internet

Đầu năm 2017, ca sĩ Phi Nhung công khai con gái ruột Wendy Phạm sau hơn 20 năm giấu kín. Thời điểm đó, bà mẹ đơn thân tự hào khoe "tiểu công chúa" vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành y tá tại Mỹ.

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