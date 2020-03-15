Dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, Ngọc Lan lo lắng: ‘Cả đoàn đều được đeo khẩu trang chỉ có diễn viên là không’

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan bày tỏ sự lo lắng trước tình hình dịch Covid-19, đồng thời cho biết nghề diễn viên có khả năng lây nhiễm cao nhất.

Hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Chiều 14/3, Bộ Y tế thông báo thêm 4 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 53 trường hợp. Trong thời điểm này, ai nấy đều tự giác mang khẩu trang, hạn chế đến nơi công cộng để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan cũng bày tỏ sự lo lắng khi phải tiếp tục quay phim giữa lúc dịch bệnh đang lây lan: “Cả đoàn đều được đeo khẩu trang chỉ có diễn viên là không. Cái nghề có khả năng lây nhiễm cao nhất, nhưng vì phim đang đi đến giai đoạn cuối nên bấm bụng cho xong. Sáng giờ đoàn tuột mood nặng”.

Bài đăng của nữ diễn viên Ngọc Lan - Ảnh: FB

Cô cho biết nghề diễn viên có khả năng lây nhiễm rất cao nhưng lại không thể mang khẩu trang. Trước tình hình này, nhà sản xuất đã trang bị thêm bình xịt kháng khuẩn và nước rửa tay cho nhân viên đoàn phim, đồng thời đo thân nhiệt cho tất cả mọi người trước khi bắt đầu công việc.

Cuối bài đăng, Ngọc Lan gửi lời động viên đến nhân sự đoàn phim: “Cầu mong mọi chuyện qua mau và tất cả nhân sự an toàn để về đích, chúng ta chỉ còn 3 ngày, cố lên nào”.

Sau lời chia sẻ này, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khích lệ tinh thần Ngọc Lan và mong cô giữ gìn sức khỏe: “Nhớ uống thêm C mỗi sáng nghe”, “Cố lên nha em”, “Ráng giữ sức khỏe nha chị, đừng để bị bệnh”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Cát Tường cũng gặp nỗi khổ tương tự Ngọc Lan - Ảnh: FB

Trước Ngọc Lan, MC Cát Tường cũng từng thể hiện sự lo lắng khi dịch bệnh bùng phát nhưng diễn viên không thể mang khẩu trang vì phải trang điểm và quay hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-covid-19-ngay-cang-dien-bien-phuc-tap-ngoc-lan-lo-lang-ca-doan-deu-duoc-deo-khau-trang-chi-co-dien-vien-la-khong-353757.html