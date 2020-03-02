Ngọc Lan khoe được người bí ẩn tặng hoa hậu ly hôn, dân mạng đoán 'Thanh Bình chứ ai'

Diễn viên Ngọc Lan thích thú khoe lẵng hoa xinh xắn được một người bí ẩn gửi tặng. Nàng "Kiều nữ" cho biết, người này gửi hoa đến nhưng không để lại danh tính.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan thu hút sự chú ý khi đăng tải lẵng hoa tươi được ai đó gửi tặng. Cô cho biết, hoa được gửi đến nhưng không để lại tên: "Cầu được ước thấy, mà thiệp không có ghi tên nên giờ không biết ai tặng để yêu luôn, chỉ chúc mình vui vẻ thôi. Mình ngoan lắm, nghe lời lắm nên mình hứa sẽ vui vẻ hết ngày hôm nay nha".

Bài viết gây chú ý của diễn viên Ngọc Lan - Ảnh: FB

Bên cạnh những bình luận tò mò về danh tính người âm thầm quan tâm bà mẹ đơn thân, một số dân mạng bất ngờ gọi tên Thanh Bình.

"Thanh Bình chứ ai vui nguyên năm luôn đi bạn Lan"; "Anh Thanh Bình đó chị"; "Anh Bình tặng chị đó"; "Không ai ngoài anh Bình đâu chị ơi"; "Chỉ có người trong cuộc mới biết mình thích hoa gì thôi"... mọi người suy đoán.

Nhiều người nghi Thanh Bình âm thầm gửi hoa tặng vợ cũ - Ảnh: FB

Tháng 11/2019, Ngọc Lan và Thanh Bình công khai chuyện đã ly hôn sau 3 năm chung sống. Sau khi hôn nhân "gãy gánh giữa đường", cặp đôi dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Trong khi Thanh Bình tập trung cho công việc, diễn viên Ngọc Lan lại quyết định nghỉ nửa năm để gần gũi với con trai Louis. Dù bận rộn với việc quay phim nhưng nam diễn viên vẫn đến thăm con trai thường xuyên.

Dù đã chia tay nhưng cặp đôi vẫn lưu lại nhiều ảnh thuở còn hạnh phúc trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Điều đáng trân trọng nhất ở cặp đôi sau khi chia tay là lời lẽ tốt đẹp mỗi khi nói về đối phương. Vợ chồng nghệ sĩ ly hôn một cách văn minh, Ngọc Lan vẫn không ngại nhắc tên chồng cũ trên trang cá nhân với sự tôn trọng.

Phản ứng của sao Việt khi diễn viên Ngọc Lan thông báo bị trộm Chia sẻ của diễn viên Ngọc Lan về chuyện bị trộm bẻ kính xe thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhưng thay vì chia buồn, mọi người lại bật cười bởi độ hài hước của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-lan-khoe-duoc-nguoi-bi-an-tang-hoa-hau-ly-hon-dan-mang-doan-thanh-binh-chu-ai-352470.html