Hậu ly hôn, Ngọc Lan gây ngỡ ngàng khi gửi lời chúc đặc biệt đến chồng cũ dịp Valentine

Hậu trường 14/02/2020 17:29

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người bất ngờ khi gửi lời chúc mừng Valentine đến Thanh Bình.

Từ sau khi “đường ai nấy đi”, nữ diễn viên Ngọc LanThanh Bình vẫn giữ mối quan hệ bạn bè khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù không còn thường xuyên nhắc đến đối phương nhưng cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.

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Hậu ly hôn, Ngọc Lan và Thanh Bình được khen ngợi vì cách hành xử văn minh dành cho nhau – Ảnh: FB

Mới đây, Ngọc Lan khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ lại bức ảnh cũ của Thanh Bình và con trai lên trang cá nhân kèm lời nhắn gửi: “Chúc 2 bạn Valentine vui vẻ không quạu, hạnh phúc với nhau đến suốt cuộc đời. Chúc ba Bình mau mau lấy vợ để Louis có thêm được một tình yêu thương và một sự chăm sóc nữa, để mẹ Lan được rảnh rang có thêm thời gian đi chơi tung tăng mà không lo lắng gì nữa”.

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Bài đăng của Ngọc Lan - Ảnh: FB

Ngay lập tức, dòng trạng thái này của nữ diễn viên “Bán chồng” đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Dưới bài đăng, một số khán giả đã để lại bình luận có phần mỉa mai Ngọc Lan: “Tưởng gì, mong con mình có mẹ khác để mình rảnh đi chơi, bó tay”, “Chị nói kỳ vậy, chị là mẹ của Louis mà”, “Liệu mẹ kế có thương con mình không đây”…

Đáp lại những ý kiến tiêu cực này, Ngọc Lan thẳng thắn: “Bất hạnh thay cuộc đời bạn chưa được ai đối xử tử tế, hay do bạn chưa từng tử tế với ai?”, “Cái tâm mình nó ác là con virus Corona nó không tha đâu nha”…

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Ngọc Lan đáp trả những bình luận tiêu cực dưới bài đăng - Ảnh: FB
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Một số bình luận khác của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trong khi đó, nhiều người lại tỏ ra ngưỡng mộ cách ứng xử của Ngọc Lan đối với chồng cũ, đồng thời mong cô sớm tìm được bến đỗ mới: “Ngưỡng mộ vì sự văn minh của chị đạt đến đỉnh cao”, “Chúc mẹ Lan cũng mau mau có được hạnh phúc mới nè”, “Thời buổi văn minh là phải vậy nè”, “Chúc chị Valentine vui vẻ, sớm tìm được hạnh phúc của mình”…

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