Hậu ly hôn, Ngọc Lan ngày càng thăng hạng nhan sắc, tự tin khoe body gợi cảm với bikini

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh đầy nổi loạn với bikini đỏ rực và tóc xanh rêu.

Sau đổ vỡ hôn nhân với Thanh Bình, nữ diễn viên Ngọc Lan đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và cân bằng cuộc sống. Bên cạnh đó, cô được khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc hậu ly hôn.

Mới đây, nữ diễn viên “Bán chồng” đã dành thời gian đưa con trai đi nghỉ dưỡng tại một homestay cách xa Sài Gòn. Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan liên tục đăng tải hình ảnh trong chuyến du lịch đến người hâm mộ, đồng thời cho biết: “Mẹ con em vẫn còn trốn dịch nha mọi người”.

Ngọc Lan cùng còn trai đi nghỉ dưỡng ở một homestay - Ảnh: Internet

Đặc biệt, loạt ảnh Ngọc Lan diện bikini đỏ rực khoe dáng quyến rũ tại bể bơi đã thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Lan gây bất ngờ với hình ảnh có phần nổi loạn hơn thường ngày cùng mái tóc màu rêu cá tính. Bên cạnh đó, cách phối giày thể thao và áo khoác ánh kim với bikini còn khiến bà mẹ một con trở nên thời thượng và trẻ trung hơn bao giờ hết.

Nữ diễn viên hoàn toàn lột xác với gu thời trang cá tính – Ảnh: FB

Ngọc Lan gây ấn tượng với kiểu tóc mới đầy nổi loạn – Ảnh: FB

Vóc dáng thon gọn của Ngọc Lan khiến hội chị em phải thầm ghen tỵ - Ảnh: FB

Có thể thấy, ở tuổi 35 và đã là mẹ một con nhưng Ngọc Lan vẫn giữ được hình thể đẹp cùng nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian.

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của nữ diễn viên: “Xinh quá Ngọc Lan ơi”, “Chân dài miên man chị ơi”, “Ối giời ơi bà chế nay sexy quá”, “Nhìn ảnh này thời thượng ghê”, “Đẹp quá xá luôn”, “Màu tóc mới đẹp quá chị”…

Ngọc Lan kể có lúc từng khổ đến 'chết đi sống lại', tiết lộ cách vượt qua sóng gió Diễn viên Ngọc Lan bất ngờ trải lòng về quãng thời gian bế tắc trong cuộc sống, nhiều lúc còn tưởng như "bản thân chết đi sống lại".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-ngoc-lan-ngay-cang-thang-hang-nhan-sac-tu-tin-khoe-body-goi-cam-voi-bikini-350442.html