Ngọc Lan kể có lúc từng khổ đến 'chết đi sống lại', tiết lộ cách vượt qua sóng gió

Hậu trường 08/02/2020 15:01

Diễn viên Ngọc Lan bất ngờ trải lòng về quãng thời gian bế tắc trong cuộc sống, nhiều lúc còn tưởng như "bản thân chết đi sống lại".

Sau khi ly hôn Thanh Bình, diễn viên Ngọc Lan thường chia sẻ về những điều vui trong cuộc sống. Đây là lần hiếm hoi bà mẹ đơn thân tâm sự về những khó khăn của chính mình.

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Ngọc Lan tâm sự về cuộc sống - Ảnh: FB

Mỹ nhân phim "Bán chồng" nói về những lúc bế tắc: "Mỗi lúc gặp khó khăn hay trăn trở điều gì, tôi vẫn thường nhớ tới câu nói đầy triết lý của mấy đứa bạn thân, cuộc sống vốn đơn giản, chỉ có suy nghĩ của con người mới phức tạp. Hẳn vậy. Mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Cũng như bạn, trải qua sóng gió cuộc đời rồi thì mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng. Và dù có đôi lúc tưởng như bản thân chết đi sống lại vẫn cảm thấy khó khăn chỉ là rào cản và cuối cùng chúng ta vẫn có thể vượt qua".

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2019 là một năm nhiều biến cố với Ngọc Lan. Kết thúc hôn nhân kéo dài 3 năm, cô bước vào cuộc sống mẹ đơn thân nhiều khó khăn - Ảnh: FB

Với những sóng gió đã trải qua, Ngọc Lan nhận ra một điều: "Cứ bình thản mà sống, mà hưởng phần đời ngọt lành còn lại cuộc sống ban tặng. Chẳng tội lỗi gì cứ phải gồng mình lên để đón nhận hết thảy những đớn đau...".

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Thời điểm khó khăn nhất, con trai chính là động lực lớn giúp nữ diễn viên lấy lại tinh thần, hướng đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn - Ảnh: FB

Kèm theo triết lý sống, bà mẹ đơn thân còn chia sẻ hình ảnh trẻ trung và xinh đẹp xuống phố. Cô được ngợi khen hết lời bởi sắc vóc quyến rũ ở tuổi ngoài 30.

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