Hậu ly hôn, Ngọc Lan chỉ cách giúp chị em chọn đàn ông tốt

Hậu trường 06/02/2020 15:22

Sau khi hôn nhân với Thanh Bình đổ vỡ, diễn viên Ngọc Lan chăm chia sẻ hơn về cuộc sống và tình yêu. Cô vừa mách phái đẹp cách nhìn nhận về đàn ông.

Sau 3 tháng xác nhận chuyện ly hôn với chồng cũ Thanh Bình, diễn viên Ngọc Lan đang có cuộc sống khá vui vẻ và bình yên bên con trai. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc và dạy dỗ bé Louis. Thời gian rảnh rỗi, cô chia sẻ nhiều triết lý về cuộc sống và tình yêu.

dien vien ngoc lan và chong cu
Ngọc Lan quyết định nghỉ làm nửa năm để chuyên tâm dạy dỗ quý tử - Ảnh: FB

Mới đây, bà mẹ đơn thân vừa đăng tải status nói về tình cảm đôi lứa. Ngọc Lan đưa ra lời khuyên cho các chị em về cách lựa chọn đàn ông phù hợp và thật lòng yêu mình.

Vợ cũ Thanh Bình chia sẻ: "Một người hiểu em chưa chắc đã yêu em thật lòng. Nhưng một người chịu được tính khí trái gió trở trời của em thì chắc chắn họ thương em rất nhiều.

Thế nên các cô gái à, đừng gục ngã bởi người hiểu mình mà hãy sà ngay vào lòng của người luôn mỉm cười với mình bất luận mình có kỳ cục đến cỡ nào".

dien vien ngoc lan và chong cu 1
Nhan sắc trẻ trung của 'gái một con' Ngọc Lan - Ảnh: FB

Kèm theo đó, Ngọc Lan còn chia sẻ bức ảnh vô cùng xinh đẹp hậu ly hôn và được mọi người ngợi khen hết lời. Ở tuổi ngoài 30 và trải qua một lần sinh nở, sắc vóc của bà mẹ đơn thân ngày càng thăng hạng.

dien vien ngoc lan và chong cu 3
Dù 'đường ai nấy đi' nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, cùng chăm sóc con trai - Ảnh: FB

Sau biến cố hôn nhân, Ngọc Lan tích cực làm mới bản thân. Cô luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp và gợi cảm nhất. Mỹ nhân phim "Bán chồng" cho mọi người thấy rằng cuộc sống của mình rất ổn. Cô cũng không hề than vãn hay có những tâm sự buồn chán về cuộc sống.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan mời chồng cũ về nhà mừng sinh nhật con và bị từ chối vì lý do đặc biệt

Hậu ly hôn, Ngọc Lan mời chồng cũ về nhà mừng sinh nhật con và bị từ chối vì lý do đặc biệt

Động thái mới đây của diễn viên Ngọc Lan chứng minh rằng mối quan hệ với Thanh Bình vẫn rất tốt đẹp. Cô mời chồng cũ đến nhà để cùng thổi nến mừng sinh nhật bé Louis.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Lan Vợ cũ Thanh Bình Thanh Bình

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 28 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 43 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026