Hậu ly hôn, Ngọc Lan chỉ cách giúp chị em chọn đàn ông tốt

Sau khi hôn nhân với Thanh Bình đổ vỡ, diễn viên Ngọc Lan chăm chia sẻ hơn về cuộc sống và tình yêu. Cô vừa mách phái đẹp cách nhìn nhận về đàn ông.
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Sau 3 tháng xác nhận chuyện ly hôn với chồng cũ Thanh Bình, diễn viên Ngọc Lan đang có cuộc sống khá vui vẻ và bình yên bên con trai. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc và dạy dỗ bé Louis. Thời gian rảnh rỗi, cô chia sẻ nhiều triết lý về cuộc sống và tình yêu.
Mới đây, bà mẹ đơn thân vừa đăng tải status nói về tình cảm đôi lứa. Ngọc Lan đưa ra lời khuyên cho các chị em về cách lựa chọn đàn ông phù hợp và thật lòng yêu mình.
Vợ cũ Thanh Bình chia sẻ: "Một người hiểu em chưa chắc đã yêu em thật lòng. Nhưng một người chịu được tính khí trái gió trở trời của em thì chắc chắn họ thương em rất nhiều.
Thế nên các cô gái à, đừng gục ngã bởi người hiểu mình mà hãy sà ngay vào lòng của người luôn mỉm cười với mình bất luận mình có kỳ cục đến cỡ nào".
Kèm theo đó, Ngọc Lan còn chia sẻ bức ảnh vô cùng xinh đẹp hậu ly hôn và được mọi người ngợi khen hết lời. Ở tuổi ngoài 30 và trải qua một lần sinh nở, sắc vóc của bà mẹ đơn thân ngày càng thăng hạng.
Sau biến cố hôn nhân, Ngọc Lan tích cực làm mới bản thân. Cô luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp và gợi cảm nhất. Mỹ nhân phim "Bán chồng" cho mọi người thấy rằng cuộc sống của mình rất ổn. Cô cũng không hề than vãn hay có những tâm sự buồn chán về cuộc sống.