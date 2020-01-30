Hậu ly hôn, Ngọc Lan nêu 3 điều phụ nữ cần có để không bị đàn ông khinh thường

Sau những thăng trầm trong cuộc sống và công việc, diễn viên Ngọc Lan rút ra được 3 điều phụ nữ cần phải có nếu muốn đàn ông tôn trọng.
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Sau khi hôn nhân với Thanh Bình "gãy gánh giữa đường", cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan được chú ý nhiều hơn. Không tỏ ra buồn khổ hay suy sụp, bà mẹ đơn thân luôn cho công chúng thấy rằng bản thân rất ổn. Cô vẫn vui vẻ và hạnh phúc bên con trai nhỏ sau biến cố hôn nhân.
Mới đây, Ngọc Lan thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh vô cùng xinh đẹp trên trang cá nhân. Vợ cũ Thanh Bình còn đăng kèm dòng trạng thái đầy triết lý gửi đến phái đẹp: "Phụ nữ cần 3 điều: phải đẹp, phải giỏi, phải giàu. Có như vậy đàn ông mới không khinh mình. Mà cơ bản là chỉ cần giỏi, vì giỏi thì sẽ giàu, mà giàu thì sẽ có tiền...".
Diện váy trắng trên gối, kết hợp với lối trang điểm sắc sảo cùng mái tóc ngắn cá tính, mỹ nhân phim "Bán chồng" vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Cô được mọi người khen ngợi bởi vóc dáng thon gọn, ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Dịp Tết vừa qua, Ngọc Lan không đón năm mới trong nước mà cùng quý tử Louis đi du lịch Singapore. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy hai mẹ con đã có một chuyến đi du xuân vô cùng vui vẻ. Hiện Ngọc Lan và con trai đã về lại Việt Nam. Cách đây ít giờ, diễn viên Thanh Bình chia sẻ hình ảnh đưa “hoàng tử bé” đi chơi.