Hậu ly hôn, Ngọc Lan nêu 3 điều phụ nữ cần có để không bị đàn ông khinh thường

Sau khi hôn nhân với Thanh Bình "gãy gánh giữa đường", cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan được chú ý nhiều hơn. Không tỏ ra buồn khổ hay suy sụp, bà mẹ đơn thân luôn cho công chúng thấy rằng bản thân rất ổn. Cô vẫn vui vẻ và hạnh phúc bên con trai nhỏ sau biến cố hôn nhân.

Hậu ly hôn, cô nghỉ làm nửa năm ở nhà chăm sóc con trai - Ảnh: FB

Nụ cười hạnh phúc của Ngọc Lan chứng tỏ cuộc sống của cô đang rất tốt - Ảnh: FB

Mới đây, Ngọc Lan thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh vô cùng xinh đẹp trên trang cá nhân. Vợ cũ Thanh Bình còn đăng kèm dòng trạng thái đầy triết lý gửi đến phái đẹp: "Phụ nữ cần 3 điều: phải đẹp, phải giỏi, phải giàu. Có như vậy đàn ông mới không khinh mình. Mà cơ bản là chỉ cần giỏi, vì giỏi thì sẽ giàu, mà giàu thì sẽ có tiền...".