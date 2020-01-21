Ngọc Lan bất ngờ nhắc tên Thanh Bình hậu ly hôn, fan khuyên 'tái hợp anh chị ơi'

Hơn 2 tháng kể từ ngày xác nhận ly hôn Thanh Bình, đây là lần hiếm hoi diễn viên Ngọc Lan công khai nhắc tên chồng cũ trên mạng xã hội.

Giữa tháng 11/2019, diễn viên Ngọc Lan khiến người hâm mộ ngỡ ngàng tiếc nuối khi bất ngờ xác nhận chuyện ly hôn Thanh Bình. Sau khi "đường ai nấy đi", cặp đôi chọn cho mình một cuộc sống riêng và hạn chế nhắc tên nhau.

Thế nhưng cách đây ít phút, Ngọc Lan bất ngờ đăng tải dòng trạng thái có nhắc đến tên Thanh Bình. Đây là lần hiếm hoi mỹ nhân phim "Bán chồng" công khai nhắc tên chồng cũ trên trang cá nhân sau hơn 2 tháng chia tay.

Ngọc Lan bất ngờ nhắc đến Thanh Bình trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Ngọc Lan cho biết, theo lịch thì hôm nay Louis sẽ được đến nhà nội chơi nhưng vì Thanh Bình đau chân nên chưa thể qua đón con trai. Cô viết: "Tưởng 3 giờ được về ông nội chơi ai dè chân ba Bình còn đau quá nên không đi được, giờ nằm sải lai không ngủ luôn. Chiều 27 tết, chiến dịch dọn dẹp nhà cửa thôi".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ diễn viên đã thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận. Động thái bất ngờ của Ngọc Lan khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của cô với Thanh Bình vẫn tốt đẹp dù không còn chung sống.

Dù Ngọc Lan và Thanh Bình đã ly hôn nhưng người hâm mộ vẫn mong vợ chồng nghệ sĩ có thể tái hợp - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, fan lại tiếp tục "đẩy thuyền" hi vọng cặp đôi sẽ quay về với nhau: "Mong gia đình năm mới sum vầy như xưa"; "Tái hợp lại đi anh chị ơi. Một gia đình hạnh phúc đi nè"; "Tết đến nơi rồi hãy đem lại sự ấm áp cho Louis nhé ba mẹ"; "Nghe chị nhắc tới anh Bình nghe vui vui. Chúc anh chị hòa thuận lại cho Louis được có cha có mẹ trong 1 nhà"; "Mong anh chị tái hợp lại bỏ qua tất cả và cố gắng vì con chị nhé"...

Hậu ly hôn, Ngọc Lan khoe thành quả sau nửa năm nghỉ làm ở nhà rèn con trai Diễn viên Ngọc Lan quyết định nghỉ hẳn nửa năm ở nhà để rèn cho bé Louis vào nề nếp. Sau thời gian kiên trì, bà mẹ đơn thân hạnh phúc vì kết quả đạt được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-lan-bat-ngo-nhac-ten-thanh-binh-hau-ly-hon-fan-khuyen-tai-hop-anh-chi-oi-349276.html