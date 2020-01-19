Hậu ly hôn, Ngọc Lan khoe thành quả sau nửa năm nghỉ làm ở nhà rèn con trai

Hậu trường 19/01/2020 17:12

Diễn viên Ngọc Lan quyết định nghỉ hẳn nửa năm ở nhà để rèn cho bé Louis vào nề nếp. Sau thời gian kiên trì, bà mẹ đơn thân hạnh phúc vì kết quả đạt được.

Cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan sau khi chia tay Thanh Bình nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Hiện tại, cô đang cùng bé Louis sống ở một căn hộ chung cư. Bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân, nữ diễn viên gặp không ít khó khăn nhưng luôn cố gắng giữ tâm trạng lạc quan. Hậu ly hôn, cô không nhận lời đóng phim mà dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc con trai. Ngọc Lan muốn rèn cho quý tử đầu lòng thói quen sống nề nếp.

dien vien ngoc lan va con trai
Ảnh đời thường đáng yêu của diễn viên Ngọc Lan bên con trai sau khi ly hôn - Ảnh: FB

Sau nửa năm kiên trì, bà mẹ đơn thân hạnh phúc khi nhận thấy con trai đã có nhiều thay đổi tích cực.

Mới đây, Ngọc Lan vừa chia sẻ loạt ảnh bé Louis ngồi ngay ngắn cắt tóc kèm dòng trạng thái tự hào: "Quyết định nghỉ hẳn ở nhà với Louis nửa năm qua là quyết định đúng đắn. Giờ đây Louis đã có thể ngồi ngay ngắn để cắt phăng mái tóc thề, con ngoan ngoãn và cũng chả có nhu cầu xem điện thoại như ngày xưa. Mình dành thời gian cho con thì con sẽ không lệ thuộc vào công nghệ đâu các mẹ ạ. Và bây giờ mời mọi người xem full clip Louis đi cắt tóc với nghìn câu hỏi nha".

dien vien ngoc lan va con trai 1
Bé Louis đã chịu ngồi yên để thợ cắt tóc làm việc - Ảnh: FB

dien vien ngoc lan va con trai 2

dien vien ngoc lan va con trai 3
Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng Ngọc Lan rất vui mừng - Ảnh: FB

Nhiều người cho rằng, dù sau này có trở lại với công việc, mỹ nhân phim "Bán chồng" cũng có thể yên tâm khi con trai đã vào khuôn khổ và rèn luyện được những thói quen tốt.

Con trai Ngọc Lan diện áo dài khoe vẻ soái ca đón Tết, dân mạng thi nhau chờ ‘góp gạo’

Con trai Ngọc Lan diện áo dài khoe vẻ soái ca đón Tết, dân mạng thi nhau chờ ‘góp gạo’

Loạt ảnh mới nhất của bé Louis Nguyễn – con trai Ngọc Lan khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì quá đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình con trai Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026