Hậu ly hôn, Ngọc Lan khoe thành quả sau nửa năm nghỉ làm ở nhà rèn con trai

Diễn viên Ngọc Lan quyết định nghỉ hẳn nửa năm ở nhà để rèn cho bé Louis vào nề nếp. Sau thời gian kiên trì, bà mẹ đơn thân hạnh phúc vì kết quả đạt được.

Cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan sau khi chia tay Thanh Bình nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Hiện tại, cô đang cùng bé Louis sống ở một căn hộ chung cư. Bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân, nữ diễn viên gặp không ít khó khăn nhưng luôn cố gắng giữ tâm trạng lạc quan. Hậu ly hôn, cô không nhận lời đóng phim mà dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc con trai. Ngọc Lan muốn rèn cho quý tử đầu lòng thói quen sống nề nếp.

Ảnh đời thường đáng yêu của diễn viên Ngọc Lan bên con trai sau khi ly hôn - Ảnh: FB

Sau nửa năm kiên trì, bà mẹ đơn thân hạnh phúc khi nhận thấy con trai đã có nhiều thay đổi tích cực.

Mới đây, Ngọc Lan vừa chia sẻ loạt ảnh bé Louis ngồi ngay ngắn cắt tóc kèm dòng trạng thái tự hào: "Quyết định nghỉ hẳn ở nhà với Louis nửa năm qua là quyết định đúng đắn. Giờ đây Louis đã có thể ngồi ngay ngắn để cắt phăng mái tóc thề, con ngoan ngoãn và cũng chả có nhu cầu xem điện thoại như ngày xưa. Mình dành thời gian cho con thì con sẽ không lệ thuộc vào công nghệ đâu các mẹ ạ. Và bây giờ mời mọi người xem full clip Louis đi cắt tóc với nghìn câu hỏi nha".

Bé Louis đã chịu ngồi yên để thợ cắt tóc làm việc - Ảnh: FB

Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng Ngọc Lan rất vui mừng - Ảnh: FB

Nhiều người cho rằng, dù sau này có trở lại với công việc, mỹ nhân phim "Bán chồng" cũng có thể yên tâm khi con trai đã vào khuôn khổ và rèn luyện được những thói quen tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-ngoc-lan-khoe-thanh-qua-sau-nua-nam-nghi-lam-o-nha-ren-con-trai-349137.html