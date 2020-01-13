Lần đầu Thanh Bình công khai nói về vợ cũ Ngọc Lan hậu ly hôn, tiết lộ cuộc sống hiện tại

Hậu trường 13/01/2020 15:20

2 tháng kể từ ngày xác nhận chuyện "đường ai nấy đi" với Ngọc Lan, diễn viên Thanh Bình lần đầu chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn.

Sau 3 năm chung sống hạnh phúc, vợ chồng Ngọc LanThanh Bình bất ngờ thông báo ly hôn khiến fan tiếc nuối. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai không còn nhắc về nhau trước truyền thông.

Hiện diễn viên Ngọc Lan đang sống cùng quý tử đầu lòng. Cô hạn chế tối đa công việc để dành thời gian chăm sóc con trai. Về phần Thanh Bình, anh sống kín tiếng hơn và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

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Thanh Bình đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống, tập trung phát triển sự nghiệp - Ảnh: Trí thức trẻ

Thế nhưng mới đây, diễn viên Thanh Bình đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống hiện tại. Anh không ngại nhắc đến vợ cũ Ngọc Lan và những vẫn đề xoay quanh chuyện ly hôn.

Thanh Bình cho biết, dù chưa đăng ký kết hôn nhưng về mặt pháp luật anh và Ngọc Lan đã là vợ chồng. Cả hai từng sống bên nhau rất vui vẻ và khi chia tay cũng chọn cách văn minh và tôn trọng nhau. Theo chia sẻ, Thanh Bình ly hôn vào tháng 4/2019 sau 2 tháng ly thân. Trước khi đi đến quyết định này, cặp đôi ngồi lại nói chuyện và cảm thấy hết duyên nên đồng thuận cho nhau cơ hội bước tiếp trên con đường riêng của mỗi người.

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Cặp đôi quyết định chia tay vì cảm thấy không còn duyên với nhau - Ảnh: FB

Thanh Bình chia sẻ trên Trí Thức Trẻ: "Hiện tại em và Ngọc Lan đều bận rộn và không gặp nhau nhiều. Hai đứa đều cố gắng làm tốt bổn phận làm cha mẹ với con nhỏ".

Sau ly hôn, Thanh Bình dọn đến căn hộ ở quận 7 và đón em gái về sống chung. Theo chia sẻ, Ngọc Lan và em gái nam diễn viên có quan hệ rất tốt, không có gì khúc mắc.

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Thanh Bình dành thời gian đi chơi với con trai sau khi ly hôn - Ảnh: FB

Hiện tại, ngoài việc đóng phim và tham gia sự kiện, chồng cũ Ngọc Lan còn kinh doanh bất động sản. Sau Tết Nguyên Đán, Thanh Bình dự định đầu tư sản xuất phim và tham gia những vai diễn hành động để làm mới hình ảnh.  

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