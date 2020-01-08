Bị mỉa mai khùng từ ngày chồng bỏ, diễn viên Ngọc Lan đáp trả sâu cay

Hậu trường 08/01/2020 15:49

Diễn viên Ngọc Lan dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu cay đáp trả bình luận mỉa mai của anti-fan. Hành động của cô được người hâm mộ tán thưởng.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người mong cô có cuộc sống mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, không ít anti-fan lại có cái nhìn không mấy thiện cảm và buông lời mỉa mai, chỉ trích nặng nề việc Ngọc Lan ly hôn Thanh Bình.

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Hôn nhân của Ngọc Lan - Thanh Bình 'gãy gánh giữa đường' khiến công chúng tiếc nuối - Ảnh: FB

Mới đây, nữ diễn viên phim "Bán chồng" tiếp tục nhận về bình luận ác ý từ anti-fan. Cụ thể trên trang cá nhân, vợ cũ Thanh Bình chia sẻ bức ảnh đời thường kèm dòng trạng thái hài hước: "Sáng mai mình đi test máu, khám sức khoẻ các kiểu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới. Bác sĩ dặn tối đừng ăn gì sau 8h, mà ngủ không được, đói quá đói, ăn chục cái bánh này rồi không biết mai test máu có ra máu nhóm bánh không nữa”.

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Ngọc Lan khoe ảnh mặt mộc cùng biểu cảm đáng yêu - Ảnh: FB

Hình ảnh hài hước của Ngọc Lan khiến nhiều dân mạng thích thú và để lại bình luận chọc ghẹo nữ diễn viên. Tuy nhiên, một tài khoản mạng lại lôi chuyện ly hôn của cô ra mỉa mai.

Cụ thể, người này bình luận: "Bị chồng bỏ rồi khùng hả?". Ngay lập tức, nữ diễn viên trả lời thâm thúy: "Dạ, em khùng xíu nữa mới bằng chị".

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Phản ứng của Ngọc Lan khi bị một dân mạng mỉa mai 'chồng bỏ nên khùng' - Ảnh: FB

Sau hơn 3 năm chung sống, Ngọc Lan và Thanh Bình xác nhận "đường ai nấy đi" vào giữa tháng 11/2019. Hậu ly hôn, cô đang sống cùng con trai cưng. Ngoài công việc, nữ diễn viên tập trung toàn bộ sức lực và tâm huyết để chăm sóc bé Louis.

Thanh Bình phản ứng khi Ngọc Lan bị chỉ trích không xứng được hạnh phúc, quen ai cũng sớm chia tay

Thanh Bình phản ứng khi Ngọc Lan bị chỉ trích không xứng được hạnh phúc, quen ai cũng sớm chia tay

Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn quyết lên tiếng khi vợ cũ Ngọc Lan nhận về những bình luận không mấy tốt đẹp từ anti-fan.

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