Ngọc Lan thừa nhận mình làm mẹ dở, nghỉ làm nửa năm ở nhà chăm con

Sau nửa năm nghỉ làm ở nhà để điều chỉnh những thói quen sống của bé Louis, diễn viên Ngọc Lan tự hào vì những gì quý tử đầu lòng học được.

Diễn viên Ngọc Lan là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt được khán giả yêu mến. Sau khi có con, cô muốn dành nhiều thời gian hơn bên quý tử. Nhưng vì tham công tiếc việc và muốn kiếm nhiều tiền để Louis có cuộc sống đủ đầy hơn nên cô phải thường xuyên đi quay xa nhà. Khi cậu nhóc bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 và có nhiều biểu hiện bướng bỉnh, chống đối, Ngọc Lan vô cùng lo lắng và quyết định nghỉ làm ở nhà chăm con trai. Cô không nhận đóng phim mà thi thoảng chỉ tham gia một vài dự án nhỏ, sự kiện. Có lúc nữ diễn viên phim "Bán chồng" đã phải dùng đến đòn roi vì Louis không nghe lời.

Sau khi ly hôn, Ngọc Lan được quyền nuôi con trai. Cô hạn chế công việc và dành nhiều thời gian hơn bên con - Ảnh: FB Sau nửa năm cố gắng, những nỗ lực của Ngọc Lan đã được đền đáp. Cô tự hào khoe quý tử đã có thể tự làm được một số việc đơn giản. Nữ diễn viên chia sẻ: "Hôm nay mình tương đối hãnh diện và tự hào khi Louis muốn xin gì thì cũng "mẹ ơi vui lòng cho Louis... có được không?". Khi trả lời thì lúc có "dạ" lúc không nhưng sẽ điều chỉnh dần. Về và ra khỏi nhà là biết khoanh tay thưa. Đi ngủ đã biết chào mẹ và tự về phòng riêng. Uống sữa xong tự biết cầm ly bỏ lên kệ bếp chỗ rửa chén. Răng thì quá sạch bóng vì đánh răng ngày hai lần. Một ngày chỉ được xem TV 20-30 phút lúc uống sữa và tự biết tắt khi bà vú bảo tới giờ ngủ và còn vô số những điều khác nữa... Mình biết những điều này các bạn nhỏ khác cũng đều làm được, nhưng với một người nổi tiếng vì làm mẹ dở như mình thì những điều con mình làm được mình rất tự hào. Và điều thành công của mình là mình có thể bình tĩnh nghiêm khắc và giải thích với con cả tiếng đồng hồ (mình vốn dĩ là đứa không kiên nhẫn)".

Cô đăng kèm bức ảnh cũ khi nhóc tỳ 7 tháng tuổi - Ảnh: FB Sắp tới, Ngọc Lan hứa hẹn sẽ tập cho con trai nhiều kỹ năng hơn. Sau Tết Nguyên Đán, cô sẽ quay lại với công việc: "Mình chăm con rất dở nên mình sẽ đọc nhiều sách và tham khảo nhiều mẹ khác và dành thời gian cho con gấp đôi. Bây giờ ngồi nhìn lại thấy không uổng phí thời gian nửa năm mình quyết định nghỉ làm ở nhà với con. Louis đang dần vào khuôn khổ và theo hướng sinh hoạt mình muốn. Mình sẽ ở nhà với con đến hết năm, qua Tết mình sẽ trở lại và lúc đó Louis sẽ rất vui lòng". Gương mặt kháu khỉnh, đáng yêu của con trai Ngọc Lan - Ảnh: FB Bé Louis là kết quả tình yêu của Ngọc Lan và Thành Bình sau nhiều năm chung sống. Hiện tại, dù đã ly hôn nhưng cặp đôi vẫn giữ quan hệ bạn bè để nuôi dạy con trai chung.

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