Phản ứng bất ngờ của Ngọc Lan khi con trai được nhận xét là bản sao của chồng cũ

Diễn viên Ngọc Lan cũng đồng tình với nhận xét của Huy Khánh rằng bé Louis giống hệt chồng cũ Thanh Bình. Cô còn để lại những lời bông đùa dưới bình luận của đồng nghiệp.

Sau khi ly hôn Thanh Bình, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan đang rất bình yên. Cô không còn tương tác với chồng cũ trên trang cá nhân hay nhắc về nhau với truyền thông sau khi "đường ai nấy đi". Dù vậy, cặp đôi vẫn không ít lần bị người hâm mộ "gọi tên" trên mạng xã hội.

Từng được xem là đôi 'tiên đồng ngọc nữ' của showbiz, nhưng hôn nhân của cặp đôi lại nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau 3 năm - Ảnh: FB

Mới đây, Ngọc Lan vừa chia sẻ ảnh chụp nhí nhố bên con trai cưng chào đón năm 2020. Khoảnh khắc đáng yêu của bà mẹ đơn thân bên quý tử ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè và cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, điều gây chú ý là bình luận diễn viên Huy Khánh. Anh khen ngợi con trai Ngọc Lan nhưng lại nhắc đến Thanh Bình: "Đẹp trai y như ba ha". Không hề tỏ ra khó chịu, Ngọc Lan đáp lời đồng nghiệp một cách thoải mái. Thậm chí, cô còn hài hước tag tên diễn viên Hoàng Mập vào để chọc ghẹo Huy Khánh: "Chứ không lẽ giống ông Hoàng Minh Bùi?".

Ngọc Lan khoe ảnh nhí nhố tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới 2020 - Ảnh: FB

Ngọc Lan nói bông đùa khi đồng nghiệp nhắc đến chồng cũ - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, mọi người cũng dành vô số lời ngợi khen cho sự dễ thương của Ngọc Lan và con trai. Cô nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ người hâm mộ nhân dịp đầu mới.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan được quyền nuôi con - Ảnh: FB

Ngọc Lan và Thanh Bình xác nhận ly hôn vào giữa tháng 11/2019. Sau hơn 1 tháng chia tay, câu chuyện tình yêu và hôn nhân của cặp đôi vẫn được nhiều người nhắc đến trong sự tiếc nuối.

Những cặp sao Việt ly hôn đầy tiếc nuối trong năm 2019, sốc nhất là vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình 2019 có thể nói là năm nhiều tiếc nuối của showbiz Việt. Rất nhiều cặp đôi nghệ sĩ công khai ly hôn, gần đây nhất là vợ chồng diễn viên Ngọc Lan - Thanh Bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-bat-ngo-cua-ngoc-lan-khi-con-trai-duoc-nhan-xet-la-ban-sao-cua-chong-cu-347864.html