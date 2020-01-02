Phản ứng bất ngờ của Ngọc Lan khi con trai được nhận xét là bản sao của chồng cũ

Diễn viên Ngọc Lan cũng đồng tình với nhận xét của Huy Khánh rằng bé Louis giống hệt chồng cũ Thanh Bình. Cô còn để lại những lời bông đùa dưới bình luận của đồng nghiệp.
- Dân mạng để lại bình luận mong Ngọc Lan tái hợp Thanh Bình và đây là phản ứng đầy bất ngờ của nữ diễn viên
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Sau khi ly hôn Thanh Bình, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan đang rất bình yên. Cô không còn tương tác với chồng cũ trên trang cá nhân hay nhắc về nhau với truyền thông sau khi "đường ai nấy đi". Dù vậy, cặp đôi vẫn không ít lần bị người hâm mộ "gọi tên" trên mạng xã hội.
Mới đây, Ngọc Lan vừa chia sẻ ảnh chụp nhí nhố bên con trai cưng chào đón năm 2020. Khoảnh khắc đáng yêu của bà mẹ đơn thân bên quý tử ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè và cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, điều gây chú ý là bình luận diễn viên Huy Khánh. Anh khen ngợi con trai Ngọc Lan nhưng lại nhắc đến Thanh Bình: "Đẹp trai y như ba ha". Không hề tỏ ra khó chịu, Ngọc Lan đáp lời đồng nghiệp một cách thoải mái. Thậm chí, cô còn hài hước tag tên diễn viên Hoàng Mập vào để chọc ghẹo Huy Khánh: "Chứ không lẽ giống ông Hoàng Minh Bùi?".
Bên cạnh đó, mọi người cũng dành vô số lời ngợi khen cho sự dễ thương của Ngọc Lan và con trai. Cô nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ người hâm mộ nhân dịp đầu mới.
Ngọc Lan và Thanh Bình xác nhận ly hôn vào giữa tháng 11/2019. Sau hơn 1 tháng chia tay, câu chuyện tình yêu và hôn nhân của cặp đôi vẫn được nhiều người nhắc đến trong sự tiếc nuối.