Quang Minh - Hồng Đào, Nhật Kim Anh - Bửu Lộc, Việt Anh - Hương Trần hay Ngọc Lan - Thanh Bình ... khiến công chúng tiếc nuối khi công bố "đường ai nấy đi" sau thời gian dài gắn bó.

Vợ chồng nghệ sĩ gạo cội ly hôn nhẹ nhàng và văn minh. Sau khi chia tay, cả hai không còn nhắc đến nhau mà tận hưởng cuộc sống bình yên của riêng mình. Dù hôn nhân đổ vỡ nhưng cặp đôi vẫn còn sợi dây gắn kết đó chính là hai cô con gái chung.

Sau 24 năm "về chung nhà", nhiều người ngỡ ngàng khi vợ chồng nghệ sĩ hài bất ngờ tuyên bố chia tay. Kết cục buồn của Quang Minh - Hồng Đào để lại nhiều tiếc nuối trong lòng công chúng.

Ngọc Lan - Thanh Bình

Giữa tháng 11 vừa qua, Ngọc Lan xác nhận ly hôn Thanh Bình bằng một dòng trạng thái dài trên Facebook cá nhân. Nữ diễn viên cho biết, đây là quyết định của cô và chồng cũ, không có bất kỳ ai xúi giục.

Cũng như vợ chồng Hồng Đào - Quang Minh, Ngọc Lan và Thanh Bình chia tay một cách văn minh, không ồn ào hay nói xấu nhau hậu ly hôn.

Đây là một trong những cặp đôi khiến công chúng tiếc nuối khi chia tay - Ảnh: FB

Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm, Ngọc Lan được quyền nuôi con trai chung. Cô chia sẻ, dù chia tay nhưng cả hai vẫn giữ tình bạn đẹp và cùng nuôi dạy bé Louis.

Nhật Kim Anh - Bửu Lộc

Nhật Kim Anh xác nhận ly hôn Bửu Lộc vào giữa năm 2019. Nhưng thực tế, cặp đôi đã âm thầm hoàn tất mọi thủ tục ly hôn cách đây hơn 2 năm vì bất đồng quan điểm sống. Hiện nữ ca sĩ đang sống một mình tại TP. Hồ Chí Minh, con trai ở với gia đình bên nội tại Cần Thơ.

Nhật Kim Anh nhiều lần tố chồng cũ ngăn cấm cô gặp và gần gũi với con trai - Ảnh: Internet

Sau khi "đường ai nấy đi", cặp đôi hết lần này đến lần khác tố nhau trên mạng xã hội. Hiện cả hai còn đưa nhau ra tòa vì tranh chấp quyền nuôi con.

Việt Anh - Hương Trần

Sau 7 năm gắn bó và có 1 con trai kháu khỉnh, Việt Anh và vợ thứ 2 ly hôn vào giữa năm 2019. Hiện tại, bé Đậu Đậu sống ở Hà Nội cùng mẹ, nam diễn viên "Người phán xử" vào TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Việt Anh kết thúc cuộc hôn nhân thứ 2 nhiều ồn ào vào tháng 7/2019 - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Việt Anh từng lên tiếng về việc đưa con trai vào Sài Gòn đoàn tụ khiến vợ cũ bức xúc. Tuy nhiên, sau thời gian lời qua tiếng lại, dường như cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy quý tử.